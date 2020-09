Kaisa Mäkäräinen teki paluun kotikisoihin – Ahveniston Ampumahiihtäjille kaksi viestimitalia ampumajuoksun SM-kisoissa

Ampumajuoksun SM-kisat avattiin perjantaina Kontiolahdella viestikisoilla.

Kolmipäiväisissä kisoissa on 51 seurasta yli 360 kilpailijaa ja mukaan ilmoittautui myös Kaisa Mäkäräinen, joka lopetti viime keväänä menestyksekkään ampumahiihtouransa.

– Juoksemassa olen käynyt ihan reilusti. Pääasiassa olen mennyt mukavuusalueella, tehoja ei ole tullut tehtyä kuin pari kertaa kesän aikana. Ammunta tulee olemaan oma lukunsa. Ykkösasia osallistumiseni takana on, että kyseessä on kotikisat. Mitään odotuksia tai paineita ei ole, ennakoi 37-vuotias Mäkäräinen, joka on ilmoittautunut myös molemmille henkilökohtaisille matkoille.

Hän ankkuroi naisten 3×3 kilometrin viestissä Kontiolahden Urheilijat SM-kultaan ja oli osuusajoissa reilun minuutin nopeampi kuin A-maajoukkueen Venla Lehtonen. Molemmat ampuivat ankkuriosuudella nollat ja käyttivät kaksi varapatruunaa eli myös ammunta sujui Mäkäräiseltä.

Ahveniston Ampumahiihtäjät kuuluu kisoissa neljän suurimman seuran joukkoon 19 urheilijan ryhmällään. Viesteissä AAH:lla oli kolme joukkuetta ja saldoksi tuli kaksi SM-mitalia.

N19-viestissä Sonja Hakala, Outi Haikama ja Kaisa Keränen ylsivät hopealle ja N15-kolmikko Amanda Saltbacka, Eveliina Hakala ja Matilda Saltbacka pronssille.

Miehissä kisoissa on mukana koko ampumahiihdon A-maajoukkue. 3×4 kilometrin viestissä mestaruuden voitti Saloisten Reipas. AAH oli joukkueella Pauli Mäkelä, Matti Hakala ja Henri Lehtomaa yhdeksäs (+4.06/ 4 sakkoa).