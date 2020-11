Kajastus iloisella ilmeellä 2-sarjassa – Joukkue kokosi rivinsä uudelleen lentopallokentille

Perinteikkään lentopalloseuran Luolajan Kajastuksen miesten joukkue puhkuu uutta intoa lentopallokentillä. Kaksi edellistä kautta taukoa sarjapeleistä pitänyt joukkue on mukana 2-sarjassa 12 pelaajan kokoonpanolla.Joukkueella on takanaan jo kuusi ottelua kovatasoisessa seitsemän joukkueen kakkoslohkossa. Saaliinaan Kajella on vasta yksi voitto (Korian Ponsi kaatui puhtaasti 3–0), mutta joukkueen kapteeni Ilari Kiviharju uskoo kurssin kääntyvän sarjan ennättäessä pidemmälle.– Olemme…

