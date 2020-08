Kalevan kisojen mitalistit tähdittävät Kaurialan otteluita – Liinalammi viimeistä kertaa SM-näyttämönä

Yleisurheilussa otellaan tulevana viikonloppuna seutukunnan täydeltä, kun Hämeenlinna ja Janakkala isännöivät nuorten SM-moniotteluita. Hämeenlinnan Tarmo järjestää Kaurialan kentällä 17–22-vuotiaiden ja Janakkalan Jana samaan aikaan Liinalammen kentällä 14–15-vuotiaiden SM-ottelut.

Ruuhkaa on kummallakin kentällä. Kaurialassa otellaan kolmessa sarjassa (17-, 19- ja 22-vuotiaat) täydet seitsen- ja kymmenottelut, joihin osallistuu yhteensä 85 kilpailijaa sekä kaksi seitsenottelijaa kisojen ulkopuolella.

14- ja 15-vuotiailla on Turengissa ohjelmassa vain viisiottelut. Mukana on peräti 117 urheilijaa, tosin kahdelle päivälle jaettuna.

Liinalammen viimeinen koitos

Suomen Urheiluliitto myöntää saman vuoden SM-moniottelut yleensä saman alueen seuroille. Esimerkiksi vuosi sitten ottelut käytiin Kauhavalla ja Lapualla ristiin niin, että molemmissa paikoissa oli kaikista ikäluokista joko tyttöjen ja poikien ottelu.

– Yleensähän nämä kisat ovat lähekkäisissä paikoissa logistisista syistä, koska monilla valmentajilla ja perheillä on urheilijoita molemmissa kilpailuissa, Tarmon puheenjohtaja, kilpailujohtaja Kirsi-Marja Koskela kertoo.

Nyt tapahtumat ovat erilliset. Juurikaan yhteistyötä seurat eivät ehdi tehdä.

– Aika tiiviisti molempien seurojen pitää tässä painaa omia kisojaan, kun urheilijoita on aika paljon ja monella paikalla tapahtuu yhtä aikaa, Koskela toteaa.

Liinalammella urheillaan SM-kisoissa viimeistä kertaa. Jana aikoo seuraavan kerran hakea mestaruuskilpailuja vasta Turengin uudelle yleisurheilupyhätölle, jonka on määrä valmistua vuoteen 2023 mennessä.

– Samaa puhuimme toimitsijainfossa. Janakkala Gamesissa tuli jo palautetta, että Liinalammen kentästä näkyy pahasti, että se on ehtoopuolellaan. Toivottavasti nämä kisat menevät vielä hyvin olosuhteiden kannalta, Janan puheenjohtaja, niin ikään kilpailujohtajana toimiva Sami Jalonen kertoo.

Ei hämeenlinnalaisia kotikisoissa

Paikallisittain vahvempi edustus on Liinalammella. Järjestävällä seuralla Janalla on vain kaksi urheilijaa, mutta Hämeenlinnan Tarmolla edustajia on viisi ja Riihimäen Kiskolla peräti kahdeksan.

Kaurialan koitoksiin osallistuu vain yksi kantahämäläinen, Riihimäen Kiskon Vanessa Lindberg 17-vuotiaiden seitsenottelussa.

Koskela uskoo tilanteen paranevan ainakin Tarmossa.

– Aiemmin meillä on ollut ottelijoita vanhempien nuorten SM-kisoissa, mutta nyt ottelijamme ovat Janakkalassa. En yhtään epäile, etteivätkö nämä viisi jatkaisi myös ottelun parissa, koska heillä on ottelussa monta vahvaa lajia, Koskela arvioi.

Jalosen mukaan Janalla olisi ehkä voinut olla useampikin edustaja kotikisoissa.

– Omiin kisoihin olisi ollut enemmänkin lähtijöitä, mutta nyt on vain yksi per ikäluokka. Meillä on kyllä paljon juoksijoita ja hyppääjiä, mutta varsinaisia ottelijoita ei juuri ole muutamaan vuoteen ollutkaan. Silloin tällöin joku innostuu kaikista lajeista, Jalonen kertoo.

– Meillä lajiryhmäharjoituksissa aletaan erikoistumaan 14-vuotiaana. Harjoittelussa on paljon samaa, ja urheilija voi toki olla useammassa ryhmässä, mutta muutimme vuosi sitten valmennustamme erikoistumisen suuntaan

Saga Vanninen SM-kisojen tähtenä

Juuri 17-vuotiaiden seitsenottelusta saattaa kehkeytyä viikonlopun tasokkain, sillä 39 urheilijan lähtölistaa johdattaa Tampereen Pyrinnön Saga Vanninen.

Huippulupaus otteli kaksi viikkoa sitten Kalevan kisoissa aikuisten välineillä 19-vuotiaiden Suomen ennätyksen 5 861 pistettä. Kaurialassa Vanninen ja ikätoverit saavat käsiinsä kevyemmät välineet.

Tulos riitti Maria Huntingtonin jälkeen naisten SM-hopealle. Pyrinnön vahvan ottelijatiimin jäsen on Suomen mestari Huntingtonin tavoin Matti Liimataisen valmennettava.

Hämeenlinnassa nähdään muutkin Kalevan kisojen kärkinaiset Huntingtonia lukuun ottamatta. 22-vuotiaiden seitsenottelun tilastokärki on 5 467 pisteellä pronssia Turussa voittanut Amanda Liljendahl.

Toinen Kalevan kisojen pronssimitalisti ottaa osaa 19-vuotiaiden kymmenotteluun, johon suosikkina pinkaisee 7 142 pistettä Turussa tehnyt Ville Toivonen.

Tyttöjen yleisurheilubuumi näkyy

Tyttöjen ja nuorempien ikäluokkien kisoissa on huomattavasti enemmän osallistujia kuin poikien ja vanhempien ikäluokkien kilpailuissa. 22-vuotiaiden kymmenotteluunkin on ilmoittautunut vain neljä urheilijaa.

22-vuotiaat kilpailevatkin samassa ryhmässä 19-vuotiaiden kanssa, kun esimerkiksi 17-vuotiaiden seitsenottelu viedään kenttälajeissa läpi kahdessa ryhmässä.

Koskelan mukaan tämä heijastelee yleisurheilun trendejä.

– Meillä on selvästi tyttöbuumi. Lukioiässä taas löytyy yleensä se oma laji, kun 15-vuotiaaksi harjoitellaan yleensä ottelunpohjaisesti. Esimerkiksi kymmenottelu vaatii paljon monipuolisuutta: seiväshyppy on vaativa, jos sitä ei harjoittele.

Kisat käyntiin lauantaina kello 10

Kaurialassa urakan aloittavat 17-vuotiaat miehet kymmenottelun 100 metrin juoksulla lauantaina kello 10.10. Ensimmäinen kisapäivä huipentuu 19- ja 22-vuotiaiden naisten seitsenottelun 200 metriin kello 20.

Sunnuntaina 17-vuotiaat jatkavat kymmenottelua 110 metrin aidoilla kello 10. Kisat päättyvät 19- ja 22-vuotiaiden kymmenottelun 1 500 metriin kello 19.

Turengissa 14- ja 15-vuotiaiden viisiottelut ovat yksipäiväisiä. Lauantaina kilpailevat 14-vuotiaat ja sunnuntaina 15-vuotiaat kello 10–19. Poikien lajeina ovat 100 metrin aitajuoksu, pituus, keihäs, seiväs ja 1 000 metrin juoksu, tytöillä 80 metrin aidat, pituus, keihäs, korkeus ja 800 metrin juoksu. HäSa