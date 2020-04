Kalle Tyrkäs LASB:n päävalmentajaksi – lammilainen luotsaamaan lahtelaista liigajoukkuetta

Miesten Salibandyliigan pudotuspelien ulkopuolellejäänyt lahtelainen LASB on värvännyt päävalmentajakseen Kalle Tyrkkään, joka työskenteli viime kaudella joukkueen apuvalmentajana. Hämeenlinnalainen Tyrkäs, 43, on tehnyt LASBin kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

Lammilla asuva Tyrkäs on ollut pitkään mukana salibandyssä. Ennen LASB:ia hän on ollut Lammin Salibandyn matkassa valmentajana 2. divisioonasta alkaen.

Ensi kauden miehistöään hän kuvailee kehityskelpoiseksi.

– Meille on muodostumassa vahva jengi, jossa on hieno olla mukana. Isossa kuvassa olemme pelillisesti hyvällä tiellä, ja nyt aletaan hieroa niitä pieniä asioita entistäkin paremmiksi. Se lähtee yksilöiden kehittämisestä sekä kentällä että kentän ulkopuolella, Tyrkäs suunnittelee.

Tyrkäs on pässyt jo vauhtiin uuden joukkueensa kanssa. Pienryhmissä joukkue aloitti harjoittelun keskiviikkona.

– Meillä on 3–4 pelaajan ryhmiä, joilla on omat kapteeninsa. Aluksi etenemme fysiikkavalmentajan ohjeilla, muun muassa punttiharjoituksissa, joita pääsemme vetämään yhteistyökumppanimme pienessä tilassa. Näin on nyt pakko edetä koronan takia, joka pitää ottaa huomioon erittäin tarkasti jokaisessa harjoituksessa. Ryhmien harjoituksissa vältellään kontakteja ja ollaan nyt muutenkin hyvin hygienisiä, Tyrkäs painottaa.

Tyrkäs sai tutun joukkueen komentoonsa, sillä LASB jatkaa lähes viime kauden kokoonpanollaan.

– Porukka pysyi kyllä aika hyvin kasassa. Nyt näyttää muutenkin siltä, että pelaajat ovat jymähtäneet paikalleen, eikä siirtoja nähdä aimpien vuosien tapaan, Tyrkäs arvelee.

LASB:n urheilutoimenjohtaja Teemu Varis on tyytyväinen seuransa värväykseen.