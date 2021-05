Kalle Viippo pitää tuntumaa yllä kaksipaikkaisella – Ratamoottoriveneilyn F1-luokan MM-sarjan toteutuminen ei ole vieläkään varmistunut

Forssalainen F1-kilpaveneilijä Kalle Viippo on MM-sarjan jo puolisentoista vuotta jatkuneen kilpailutauon aikana pitänyt ajotuntumaa yllä Tammelan Pyhäjärvellä.Viippo on kiitänyt järvellä useimmiten F2-kilpaveneellään, mutta tänä keväänä ajokkina on ollut myös tallin uusi kaksipaikkainen F1-vene.Lauantaina Viippo jakoi uudella veneellä vauhdin hurmaa medialle ja yhteistyökumppaneille Pyhäjärven kolmioradalla.Kaksipaikkainen vene valmistui talven aikana samalla tanskalaistehtaalla, jossa Viipon F2-venekin aikoinaan tehtiin….