Eetu Kallioinen voittoon kivikovassa kotikisassa – "Tämä oli varmaankin yksi kovatasoisimpia kilpailuja Suomessa ikinä"

Ala-Hämeen Ampujien Eetu Kallioisen, 22, käsi nousi nyrkissä ilmaan kilpailun viimeisten laukausten jälkeen Lopen ampumaurheilukeskuksessa skeetin Sako-Franchi gp:n voiton merkiksi.

Kallioisen voitto oli kova suoritus, mutta niin oli myös Kallioisen seuran Ala-Hämeen Ampujien järjestämän kilpailun taso.

Peruskilpailussa 125:stä kiekosta 123 alas ampunut Kallioinen oli finaalissa järkkymätön ja osui peräti 59/60 kiekkoon. Loppukilpailun tulos sivuaa myös finaali-SE:tä.

– Tämä oli varmaankin yksi kovatasoisimpia kilpailuja Suomessa ikinä. Kaksi 124:sta ja 123:sta peruskisassa. Finaalissa yksi 59 ja yksi 57. Nämä ovat kovia, maailmanluokan tuloksia, Kallioinen liekehti.

Pilvettömälle taivaalle singonneet savikiekot näkyivät hyvin auringonpaisteessa.

– Sanotaan niin, että parempia olosuhteita ampumiseen ei voi olla. Puhutaan aivan laboratorio-olosuhteista.

”Kun lähden kilpailuun, lähden aina voittamaan”

Koronakevät on tuntunut pitkältä myös Kallioisen mielestä, joka on harjoitellut ankarasti, kun kisakalenteri on sattuneesta syystä mennyt uusiksi.

Voitto kotikisassa maistui kielenpäällä makealta.

– Voitto tuntuu aina hyvältä. Kun lähden kilpailuun, lähden aina voittamaan ja nyt onnistuin siinä. Olen todella tyytyväinen tähän suoritukseen, vaikka kolme kiekkoa jäi parannettavaa, Kallioinen myhäili.

– Kilpailukalenteri yleensä määrää sen miten harjoitellaan, mutta nyt ei ole ollut kisoja. Kolme viikkoa siiten tuli tietoa, että nämä kisat järjestetään ja siitä alkoi valmistautuminen.

Tokion olympialaisten siirtyessä, myös ratkaisut olympiapaikkojen kohtalosta ovat siirtyneet. Yhtä niistä tavoittelee myös Kallioinen.

Olympiapaikat ovat maakohtaisia, ja maa voi saavuttaa niitä korkeintaan kaksi yhteen lajiin. Suomella sellainen on Changwonin maailmancupista Lari Pesosen tuomana. Maakiintiöiden takia Suomen toinen paikka Tokion miesten olympiaskeetiin edellyttää vähintään sijaa 15 jollekulle Suomen kolmikosta.

– Tämä on tällainen vuosi, liikaa ei kannata lähteä spekuloimaan, Kallioinen kuittasi.

Apuraha tullut tarpeeseen

Kallioinen nauttii opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 10 000 euron urheilija-apurahaa, joka on tullut erityisesti koronapandemian vuoksi erityiseen tarpeeseen.

– Sillä on iso merkitys, totta kai. On sellainen turva tällaisena vuonna, jolloin ei ole helppoa lähteä sponsoreita tukemaan. On selvää, että jos ei ole kilpailuja, ei ole myöskään kilpailumatkoja, Kallioinen sanoo.

– Rahaa kuitenkin kuluu myös kotimaan harjoitteluun, ei tämäkään ilmaista ole. Apuraha on iso turva, joka helpottaa elämää. On mukavaa, että tilillä on jotain, eikä kaikki aina mene heti.

Kilpailukalenteriin on kuitenkin tullut taas merkintöjä.

– Seuraava kilpailu Suomessa on Mikkelissä, jonne olen menossa. Sen jälkeen on vuorossa SM-kisat.

Ala-Hämeen Ampujien mies uskoo, että myös niistä voi odottaa menestystä.

– Kunto alkaa olla sitä mitä sen pitääkin olla, Kallioinen päättää. HäSa