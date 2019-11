KalPa onnistui pitkästä aikaa ryöstöretkessä Hämeenlinnassa – ”Sillä haastettiin joukkuetta”

KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen paljasti ottelun jälkeen, että hän oli kaivanut mielenkiintoisen tilastofaktan esiin lisämotivaation löytämisen nimissä. KalPa ei nimittäin ollut onnistunut ryöstöretkessä Hämeenlinnassa sitten 27. helmikuuta 2018.

Tällä kulmalla hän kutitteli KalPa-miehistöstään esiin lisäpinnistystä otteluun.

– Lähtökohta oli, että melkein kahteen vuoteen KalPa ei ollut voittanut täällä. Sillä haastettiin joukkuetta, että on aika laittaa putki poikki. Valtava voitto meille, olin tyytyväinen joukkueen sitoutumiseen ja siihen, miten he toteuttivat taktiikkaa, Miettinen ynnäsi.

Voiton valtavuus näkyi kuopiolaisille myös sarjataulukossa. Kuopiolaiset nousivat 2–1-vierasvoitollaan Liigassa kolme pykälää ja miehittämään kymmenettä sijaa, eli viimeistä pudotuspelipaikkaa.

Tiistai-iltana molemmat joukkueet puolustivat hyvin, mutta hyökkäsivät vaisusti. Kun näin oli, maalintekopaikoilla ei viisikkopelissä herkuteltu.

Avauserän maalihanat avasi vierasjoukkueen Janne Keränen . Matti Järvinen vapautti pitkällä avauksella Keräsen alivoimalla läpiajoon, joka ampui tarkalla laukauksella ylös ohi polvilleen pudottaneen HPK-maalia vartioineen Joona Voutilaisen .

HPK:n kuitti tuli kuitenkin nopeasti. Samalla ylivoimalla Niclas Lucenius purjehti maalin kulmalle, joka ampui matkalla kimmokkeen Joona Riekkisestä ottaneen kiekon KalPan verkkoon ja tasoitti puntit vain 52 sekuntia ennen avauserän päättymistä.

Jäähyjen aiheuttaman rikkonaisen toisen erän aikana lisämaaleja ei nähty.

Kolmannessa erässä KalPa siirtyi kuitenkin johtoon, kun Juuso Könönen pääsi maalin edestä sivaltamaan kiekon ohi Voutilaisen ja siirtämään KalPan johtoon, kun toista erää oli puolet vielä pelaamatta.

Monenlaisten jäähyjen illassa KalPa pääsi ylivoimalle, kun Miro Karjalainen passitettiin rangaistusaitioon ryntäämisestä – vaikka tilanne ei näyttänyt täyttävän ryntäämisen tunnusmerkkejä.

KalPa ei kuitenkaan mahdollisuuttaan käyttänyt. Niin ei tosin tehnyt HPK:kaan. Kai Kantolan joutuessa kiinnipitämisestä istumaan vajaa kolme minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua, HPK:lle tarjottiin avaimia käteen tasoittaa peli.

Ylivoiman kuivuessa kokoon, eikä maalivahdin poisvetäminenkään auttanut, KalPa onnistui illan tavoitteessaan hakemalla pisteet Pohjantähti-areenasta.

– Kova peli, molemmilla oli paikat vähissä. Molemmat puolustivat hyvin. Avauserä oli meiltä hyvä, toinen erä rikkonainen ja kolmannen erän alku oli KalPan maaliin saakka hyvä. Siihen saakka oli tunne, että olimme pelissä kiinni, HPK-päävalmentaja Antti Pennanen luonnehti.

HPK on tällä hetkellä Liigassa kahdeksantena.

Vaikka joukkue on vaihtunut ja uusi – viime kauden suoritustasoon ja tasaisuuteen ei tämän kauden HPK ole vielä yltänyt.

– Historiassa on kokemuksia mitä pitää ottaa mukaan, mutta tämä on kuitenkin eri joukkue. Enemmänkin mietin tehokkuutta ja miten sitä voisi parantaa. Monessa pienessä asiassa on vara parantaa. Yhtä suurta asiaa ei ole, Pennanen niputti.

HPK:n ottelut jatkuvat viikonloppuna, kun se kohtaa vuoroin vieraissa Pelicansin taistelussa Hämeen herruudesta. Perjantaina joukkueet kohtaavat Lahdessa ja lauantaina otetaan yhteen Hämeenlinnassa. HäSa