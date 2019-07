Kalpalinna kiinnostaa seuroja – Moottoriurheilijat pääsivät jo vauhtiin

Kalpalinnan laskettelukeskus on heräämässä Ruususen unestaan. Alueen uudet omistajat Petri Ilmarinen ja Ari Laivola yhdessä eri lajien urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa kaavailevat alueesta monen urheilu- ja liikuntalajin keidasta.

Kalpalinnan uusi tuleminen on alkanut sananmukaisesti sata lasissa. Perinteikkään alueen maisemissa on kurvailtu nimittäin tänä kesänä kilpaa enduromoottoripyörillä ja rallisprint-autoilla. Petri Ilmarinen kuitenkin muistuttaa, etteivät moottoriurheilijat yksin ole valtaamassa Kalpista.

– Moottoriurheilijat pääsivät ensimmäisinä otsikoihin, mutta se osittain hieman vääristikin kuvaa alueen tulevaisuudesta. Molemmat lajit ovat meille tärkeitä, mutta kyllä Kalpalinna on jatkossa 99-prosenttisesti aivan jotain muuta, Ilmarinen korostaa.

Moni urheiluseura on ollut jo yhteydessä uusiin omistajiin. Ilmarinen arvelee, että ensimmäisten joukossa Kalpalinnan uusia tuulia ovat ensi talvena haistelemassa alppihiihtäjät.

– Uskon, että pääsemme laskettelemaan jo ensi talvena aiempia vuosia paljon paremmissa oloissa. Sitä ennen meillä on kuitenkin edessä todella paljon hommia, muistuttaa Ilmarinen, joka on myös Janakalan Janan alppihiihtojaoston vetäjä.

Myös lähiseudun toisessa alppihiihtoseurassa, Tawast Alpine Racing Teamissa, puhkutaan uutta intoa. Seuran puheenjohtaja Jani Valkama myöntää seuransa harkinneen jo välillä muuttoa muihin Etelä-Suomen laskettelukeskuksiin.

– Kahteen talveen emme päässeet iskemään edes pujottelukeppejä Kalpalinnan rinteisiin. Kyllä tieto uusista ja puuhakkaista omistajista oli todella iloinen uutinen meille – nyt voimme taas järjestää kisojakin ja toimintaa ihan tavallisillekin laskettelijoille, Valkama sanoo.

Kesäkaudella Kalpalinnassa nähdään monen lajin harrastajia. Pyöräilyseura Tawast Cycling Clubissa odotellaan innolla muun muassa alueelle kaavailtua BMX-rataa.

– Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, niin Kalpalinnahan on jatkossa oikea pyöräilylajien keskus. Varsinkin BMX-rataidea kuulostaa hyvältä. Siellä pääsee harjoittelemaan turvallisesti. Myös pyörien vuokraustoiminta innostaa uusia harrastajia lajin pariin, TCC:n puheenjohtaja Minna Takala kertoo.

Takala pitää tärkeänä, että myös aivan tavalliset kuntoilijat huomioidaan.

– Harjureitti Hattulasta Hämeenlinnan kautta Janakkalaan avautuu nyt entistä monipuolisempana, Takala pohtii.

Myös Petri Ilmarinen haluaa huomioida kaikki kuntourheilijat.

– Kalpalinna on alueen kaavassakin merkitty urheilu- ja virkistyskeskukseksi. Siihen suuntaan lähdemme myös kehittämään paikkaa, Ilmarinen lupaa.

Kalpalinna on perinteisesti tarjonnut suorituspaikkoja myös moottoriurheilijoille. Riihimäen moottoripyöräkerho Kahvakoplan puheenjohtaja Jori Nieminen toivoo seuransa kuuluvan jatkossakin Kalpalinnan käyttäjiin.

– Kyllä meillä jatkuu yhteistyö jatkossakin, ja tarkoitus on ajaa ensi vuonnakin sprinttikisa. Kalpalinnan kaltaisia maastoja ei ole tarjolla ihan joka puolella. Suomen kärkikuskeille on tärkeää päästä ajamaan jyrkissäkin rinteissä, Nieminen muistuttaa.

Ensi vuonna 50 vuotta täyttävä Turengin Autourheilukerho isännöi Kalpalinnassa viime lauantaina rallisprint-kisaa. Edellisen kerran sprinttiautoilla oli päästelty alueella 20 vuotta sitten.

TAUK:n kisan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Mika Heinonen pitää Kalpiksen teitä hyvinä rallipolkuina.