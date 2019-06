Kangasala-Jukolassa 20 000 suunnistajan raja rikki

Kangasalla ensi viikonvaihteessa suunnistettavaan Jukolan viestiin on ilmoittautunut ennätysmäärä joukkueita, mikä tarkoittaa, että tapahtuma ylittää ensimmäistä kertaa Jukolan viestin historiassa 20 000 suunnistajan rajapyykin. Lauantain 42. Venlojen viestiin starttaa 1718 nelihenkistä joukkuetta ja yön yli juostavaan 71. Jukolan viestiin on lähdössä 1960 seitsenhenkistä joukkuetta. Molemmissa viesteissä saavutettiin ilmoittautuneiden joukkueiden osanottajaennätys ja suunnistajia on mukana 23 eri maasta.

Kangasala-Jukolan järjestäjät ovat syystäkin tyytyväisiä. Ennätysosanotto on hieno palkinto vuosia kestäneelle Jukola-projektille ja sen mittavalle talkooporukalle.

– Ennätysten rikkoutuminen kertoo suunnistuksen suosiosta ja erityisesti kuntosuunnistajien määrän tasaisesta kasvusta, kertoo Kangasala-Jukolan pääsihteeri Antti Rantala Jukola-tiedotteessa.

Jukolan viestin näyttämönä on Kangasalan Heponiemen kylä. Alueelle odotetaan saapuvan suunnistajat, huoltajat, kisajärjestäjät, media ja yleisö huomioiden yli 40 000 ihmistä. Kilpailun suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö .

Maastotyyppiä on kuvattu vaihtelevaksi hämäläiseksi korpimaastoksi. Sen odotetaan tarjoavan avokallioisia mäkiä, mutta toisaalta nuoren puuston takia näkyväisyys on toisinaan varsin rajallinen. Maastopohjan kulkukelpoisuus vaihtelee paljon.

– Radat ovat varmasti riittävän haastavat. Alue on korpimaastoa, eikä maastossa ole juurikaan ihmisten tekemiä polkuja, kertoo Jukola-tiedotteessa Jarkko Liuha , toinen Kangasala-Jukolan ratamestareista.

Ennakkosuosikki Jukolan viestiin lienee tamperelainen Koovee, joka viime vuonnakin vei voiton. Yön yli juostava viesti tarjoaa kuitenkin monesti yllätyksiä ja kärkisijaa on kärkkymässä monta raudanlujaa joukkuetta. Norjalainen Halden SK voisi olla yksi tällainen. Venlojen viestiin Tampereen Pyrinnöllä on laittaa viime viikonlopun maailmancupissa kärkisijoille suunnistanut nelikko, joten se on suurin ennakkosuosikki kisaan. Viikonloppu näyttää, saadaanko molempien viestien voitto suomalaisseuroille.