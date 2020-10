Kantahämäläisiä nuorten maajoukkueeseen – "Hyvää piristystä harjoituskauteen"

Suomen Urheiluliitto julkisti valmennusryhmänsä ja kantahämäläisiä nimettiin yleisurheilun nuorten maajoukkueryhmään.

Janakkalan Janasta mukana ovat keihäänheittäjä Onni Ruokangas ja kiekonheittäjä Sanni Kuparinen.

– Kausi meni odotuksiin nähden ihan hyvin. Huhtikuun lopussa löytyi alaselästä rasitusmurtuma ja sitä kuntoutettiin kesä-heinäkuun vaihteeseen. Elokuun SM-kisoista tuli pronssia, eikä kultakaan jäänyt kuin 70 sentin päähän, 17-vuotias Ruokangas summaa.

– Nyt on jo muutama viikko vedetty pk-reeniä. Ilman kipuja olen selvinnyt tähän asti ja tavoite on, että selviäisin koko reenikauden, kun aikaisempina vuosina on ollut paljon vammoja ja reenaaminen häiriintynyt niistä.

Sanni Kuparinen voitti N19-kiekon suomenmestaruuden ja oli Kalevan kisoissa kymmenes. Ennätyksellään 48,80 hän oli kotimaan tilaston neljästoista.

– Kaudesta jäi hampaankoloon, en saanut ulosmitattua sitä, mikä olisi ollut mahdollista. Nyt on alkanut uusi kausi ja on mahtavaa päästä treenaamaan samantasoisten kanssa, aina oppii jotain uutta ja valmentajilta saa vinkkejä treeneihin. Ensi kaudella U23-EM-kisoihin on tavoitteena päästä, Kuparinen tuumaa.

Hämeenlinnan Tarmon Eino Vuoren vauhdikas kausi päättyi loukkaantumiseen. 100 metrin ennätys parani lukemiin 10,60, jolla hän oli kotimaan tilastokymmenes, ja 200 metriä meni ennätysaikaan 21,66 (tilasto 11:s).

– Kausi oli hyvässä mallissa ennen loukkaantumista, kun kehitystä tuli koko ajan. Nyt jalka on parantunut ja hallikauteen panostetaan tänä talvena vähän enemmän, koska aloitettiin peruskuntokausi ajoissa, 18-vuotias Vuori kertoo.

– Valmennusryhmän leirit ovat aina hyvää piristystä reenikauteen. Ensi vuoden pääkisoja ovat nuorten arvokisat, jos ne pidetään.

Janakkalalainen Ilona Mononen siirtyi viime kaudelle Lahden Ahkeraan ja kausi oli joulukuussa 17 vuotta täyttävälle kestävyysjuoksijalle menestyksekäs.

– Valmennusryhmäpaikka on tosi positiivinen juttu. Pääsen treenaamaan muiden kanssa leireillä. Sillä on iso merkitys, koska se kehittää ja motivoi, Mononen korostaa.

– Ensi kesän päätavoitteena on päästä kansainvälisiin kisoihin edustamaan Suomea. Tänä vuonna oman ikäisten EM-kisat peruttiin. Ensi vuonna järjestetään U19-EM-kisat Virossa ja MM-kisat Keniassa. HäSa