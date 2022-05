Kari Jalosen valmentama Tshekki kohtaa Leijonat MM-alkulohkon päätöspelissä – "Tunteet on pinnassa"

Suomi kohtaa tänään jääkiekon MM-kotikisojen viimeisessä alkulohkopelissään Tshekin. B-lohkon ottelu pelataan Tampereella alkaen kello 20.20.

Suomi johtaa B-lohkoa 16 pisteellä ennen pisteen jäljessä olevaa Ruotsia. Leijonien entisen päävalmentajan Kari Jalosen luotsaama Tshekki on lohkossa kolmantena varmistettuaan eilen puolivälieräpaikkansa kukistamalla Yhdysvallat 1–0.

Jaloselle tuottivat iloa etenkin MM-joukkueen ykköstorjujaksi vakiintuneen Arizonan NHL-vahdin Karel Vejmelkan varmat otteet.

– Hän on ollut hyvä. Meidän täytyy joukkueena puolustaa hänen edessään hyvin, Jalonen vaati ja kehui tahmeasti turnauksen aloittaneen joukkueensa ryhdistäytymistä.

Itävallalle aiemmin yllättäen voittomaalikisassa hävinnyt Tshekki on päästänyt kolmessa viime ottelussaan kaksi maalia.

– Yhdysvaltoja vastaan oli taistelijoiden päivä. Pelaajamme blokkasivat laukauksia. Se oli meidän paras 60-minuuttinen. Joukkue on kasvanut yhteen ja pelannut paremmin ja paremmin, kurinalaisuutta perinteellisesti taiteelliseen tshekkimiehistöön juurruttava Jalonen kehui.

Vierailijan roolissa

Tshekki voitti Suomen kauden viimeisessä EHT-kiertueen turnauksessa. Jos Suomi voittaa tänään varsinaisella peliajalla, Leijonat voittaa B-lohkon varmasti.

Tshekilläkin on kolmen pisteen voitolla mahdollisuus lohkovoittoon, mutta se vaatisi toteutuakseen Ruotsin häviötä tänään Latvialle.

– En ole ehtinyt Suomen peliä vielä edes miettiä. Moni on kysynyt, miltä tuntuu. Hienolta tuntuu, kun kisat pelataan täällä kotimaassa, ja työskentelen vieraan maan päävalmentajana, Suomen 2016 MM-hopealle luotsannut Jalonen kuvaili.

Jalonen, 62, on päävalmentajana voittanut Suomen mestaruudet sekä Kärpissä että HIFK:ssa ja niiden lisäksi kahdesti Sveitsissä Bernissä.

Entinen huippuhyökkääjä on Euroopan kokeneimpia ja menestyneimpiä jääkiekkovalmentajia, mutta myöntää, että tänään Suomen kohtaaminen tunkee jopa hieman ihon alle.

– Pitää olla parempi kuin Suomi, vaikka on tunteet pinnassa, Jalonen kiteytti.

Hyökkäyksessä hurja tehonyrkki

Jalosella on MM-jäällä vertaansa vailla oleva tehonyrkki hyökkäyksen ykkösketjussa Roman Cervenka–David Krejci–David Pastrnak.

Tshekissä Olomoucissa nykyisin pelaava Krejci voitti 2011 Stanley Cupin ja kuului Boston Bruinsin kärkihyökkääjiin vuosikausia.

Pastrnak taas on Bruinsin nykyinen supertähti. Yhteinen MM-sävel on Krejcin ja Cervenkan kanssa löytynyt nopeasti, sillä kisoihin kesken tullut Pastrnak on takonut kolmessa ottelussaan 3+2 pistettä.

– Yhdysvaltoja vastaan ketju jäi maalitta, mutta sen pelaajat ovat kyllä osuneet ylivoimalla, Jalonen hehkutti huippuvitjan erityisosaamista.

Blümelin läpimurtokisat

Tshekin myönteisiin turnausyllättäjiin kuuluu toukokuun lopussa 22 vuotta täyttävä Tshekin liigan Dynamo Pardubicen hyökkääjä Matej Blümel. Norja-pelissä vaarallisen, päähän osuneen taklauksen kohteeksi joutunut Blümel on nakuttanut MM-jäällä 4+4 pistettä.

– En tuntenut häntä (Blümelia) ennestään, mutta hän on todella hyvä. Blümel on nopea, hän tuo paljon energiaa ketjuumme, NHL:n San Josen pitkäaikainen hyökkääjä Tomas Hertl sanoi.

Aikuisten MM-kisoissa Ruotsin ja Suomen jaetussa turnauksessa 2013 debytoineelta Hertliltä heruu kehuja myös Jaloselle ja tämän pelaajia ymmärtävälle valmentaja-asenteelle.

– Itävalta-tappion jälkeen Jalonen kokosi joukkueemme uudelleen. Mukava tyyppi, Hertl sanoi.

Kotimaisessa Liigassa päättyneellä sarjakaudella Tshekin MM-joukkueesta kiekkoili neljä pelaajaa: Ilveksen maalivahti Marek Langhamer, KHL-Jokereista loppukaudeksi Kärppiin siirtynyt puolustaja David Sklenicka, JYPin puolustaja Jan Scotka ja Pelicansin hyökkääjä Jiri Smejkal.