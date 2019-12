Kärpät nollasi HPK-kiekkonaiset uudestaan – Pitkä voittoputki katkesi syyskauden päätteeksi

Oulun Kärppien tiivis puolustus koitui HPK-kiekkonaisten ja sen voittoputken kohtaloksi vuoden viimeisessä Naisten Liigan ottelussa sunnuntaina. Kärpät jätti Kerhon toistamiseen tällä kaudella nollille Metritiski-areenassa, nyt lukemin 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Ottelu oli tiukka, ja HPK:lla oli tarpeeksi maalipaikkoja jatkaakin kymmenen pelin voittoputkeaan. Kärppien maalivahti Susanna Airaksinen poimi 35 laukausta ja liigassa vähiten maaleja päästänyt puolustus ei irtokiekkoja emännille antanut.

– Varmasti kaikki jätettiin kentälle, mitä oli jätettävissä. Tänään taistelu ei tuottanut tulosta. Nyt vain nollataan tämä peli ja lähdetään harjoittelemaan ja viettämään joulua, HPK:n päävalmentaja Katja Pasanen vakuutti.

– Pääsimme maalipaikoille, mutta kaveri pelasi kyllä todella vahvasti omassa päässä. Paljon ylimääräistä tilaa ei ollut

Avauserässä kampitusjäähyt olivat herkässä, mitä sai maistaa varsinkin HPK. Neljäs ylivoima toi käytännössä heti aloituksen jälkeen Kärpille avausmaalin ajassa 18.54 Sari Wäänäsen ampumana.

Ottelun puolivälissä Kiia Nousiaisen laukaus upposi HPK-maalin tolpan juureen. Kerho ei osunut ylivoimallakaan Jutta Stoltenbergin tolppalaukausta lähemmäksi.

Kolmannessa erässä kiekonhallinta oli aivan HPK:n käsissä. Erän ainoan maalin teki silti kahden osuman Wäänänen tyhjään maaliin.

– Olihan meillä aika runsaasti maalipaikkoja taas. Pitää vain jotenkin löytää se, miten saamme ne kiekot sisään. Maskia ja ribareita vain, HPK:n maajoukkuehyökkääjä Julia Liikala korosti.

Pia Dukaric torjui vuorostaan hämeenlinnalaisten maalilla, vieraiden toista osumaa lukuun ottamatta vakuuttavasti, yhteensä 28 kertaa.

Kärpät otti viikonlopusta kaksi isoa voittoa, sillä lauantaina se kaatoi sarjakärki Kiekko-Espoon vieraissa peräti 7–3. Se nousi voitoillaan tasapisteisiin liigan kolmantena olevan HPK:n kanssa.

HPK:n alkusyksy oli pelillisesti takelteleva ja loukkaantumisten riivaama. Lokakuisten Kärpät- ja Espoo-tappioiden jälkeen tuli kuitenkin pitkä voittosarja, jonka turvin HPK on kiinni puolivälierien kotiedussa, vain pisteen toisena olevaa KalPaa perässä.

– Kaikin puolin pitää olla tyytyväinen syyskauteen. Saavutimme ensimmäisen tavoitteemme eli pääsimme tähän ylempään jatkosarjaan, ja olemme aloittaneet nämäkin pelit hyvin. Tässäkin pelissä oli paljon niitä asioita, joita haimme, Pasanen summasi.

– Omasta mielestämme olemme hyviä karvauspelissä, mutta oman pään lähdöissä pystymme parantamaan ja luonnollisesti viimeistelyssä.

Naisten Liigan joulutauko on neljän viikon mittainen. Ensi viikko on varattu maaotteluille. HPK:n seuraava ottelu on lauantaina 4. tammikuuta Espoossa.

– Teemme ensi viikolla töitä ihan perusasioiden kanssa. Sitten lähdemme joulutauolle, mutta se on meillä aika lyhyt, Pasanen kertoi. HäSa