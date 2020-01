Kasvattajaseurassaan HJS:ssä harjoitteleva Eero-Matti Auvinen etsii uutta osoitetta Veikkausliigasta ja ulkomailta

HJS:n harjoitukset saavat Veikkausliiga-tason kokemusta, kun Veikkausliigassa VPS:ää viime kaudella edustanut janakkalalaistoppari Eero-Matti Auvinen on ilmoittanut liittyvänsä ensi kaudella Kakkosessa pelaavan joukkueen harjoituksiin.

23-vuotias Auvinen etsii agenttinsa kera tällä hetkellä kuitenkin uutta seuraa korkemmalta tasolta tositarkoituksella.

– Seuroja etsitään oikeastaan mistä vaan. Suomessa lähtökohtaisesti paikkaa etsitään liigatasolta, mutta olen valmis lähtemään myös ulkomaille – mistä ikinä paikka voisi löytyäkään, Auvinen kertoo.

VPS:n ja Auvisen kausi päättyi viime kaudella pettymykseen vaasalaisten pudottua Veikkausliigasta Ykköseen.

– Kausi oli henkisesti ja fyysisesti kovin tähän saakka. Oli iso pettymys tietysti, kun putoaa. Silloin tietää, että hommat eivät ole menneet ihan putkeen. Ehkä siitäkin voi jotain oppia, Auvinen pohtii.

VPS joutui kauden alusta alkaen putoamiskurimukseen voittojen ollessa kiven takana. Joukkue yritti hampaat irvessä loppukiriä, mutta lopulta tie vei sarjaporrasta alemmaksi.

Kauden avausvoitto tuli vasta elokuun puolivälin jälkeen ottelussa IFK Mariehamnista. Siinä ottelussa voittomaalin pukkasi juuri Auvinen.

– Henkisesti koettelee, kun joka pelin jälkeen oli toivuttava ja noustava pettymyksestä. En ollut kokenut sellaista ennen. Se verottaa henkisesti, Auvinen näkee.

Se, mikä ei tapa kuitenkin vahvistaa.

– Ehkä siitä on jotain apuakin tulevaa ajatellen. Kauden aikana en miettinyt muita vaihtoehtoja, koska minulla oli optio VPS:n kanssa. Jos olisimme säilyneet, ehkä tilanne olisi toinen ja olisin jäänyt sinne. Koska en jatkanut Vaasassa, piti laittaa haku päälle.

Auvinen on liittynyt HJS:n harjoitusrinkiin. Harjoitusten tason Auvinen on kokenut sopivaksi pitkän sairastelujakson jälkeen.

– HJS:ssä pääsee treenamaan tasokkaasti tasokkaassa ryhmässä. Syksy on mennyt oikeastaan sairaana milloin missäkin taudissa. Oli helppo päätös lähteä HJS:n kanssa harjoittelemaan, eikä tarvitse yksin vetää. Pallotuntumaa on saatu haettua hyvin takaisin, Auvinen sanoo.

Auvinen on sopinut päävalmentaja Lauri Hakasen kanssa, että jos sopimus syntyy tai testileirille tulee kutsu, matka jatkuu eteenpäin.

HJS-kasvatti haluaa yhä tosissaan keskittyä jalkapalloammattilaisuuteen.

– Toistaiseksi haluan vielä edelleen kehittyä ja katsoa jalkapalloilijan polun loppuun, eli mihin rahkeet riittävät. Jalkapalloilijana on tarkoitus edelleen tienata elanto ja haave edellä mennään vieläkin.

Tulevaisuuden suhteen Auvinen ei ole huolissaan. Ainakaan vielä.

– Totta kai tilanne mietityttää, mutta ei tässä vaiheessa vielä paniikissa olla koska seuraa ei ole. Turvallisin mielin ollaan ja uskoa on, että uusi seura löytyy. HäSa

”Ovi on aina auki tämän tasoiselle pelaajalle”

HJS:n edustusjoukkueen toiminnanjohtaja Ville Dahlman arvioi, että Eero-Matti Auvisen läsnäolo HJS:n harjoituksissa on merkittävä kahdella tasolla.

HJS:n nuori joukkue pääsee näkemään missä taso Suomen huipulla kulkee, mutta myös sitä missä itse menee siihen verrattuna.

– Se on nuorille pojille arvokas asia. Auvinen tekee valinnat sen mukaan mikä palvelee hänen urheilu-uraansa. On hyvä, että on tällaisia esimerkkejä varsinkin kun kyseessä on paikallinen pelaaja. Hän on muille konkreettinen esimerkki, joka pelasi vielä muutama vuosi sitten Hämeenlinnassa ja on nyt tuolla tasolla, Dahlman veistelee.

HJS:ssä ei pohdittu harjoitteluoven avaamista Auviselle pitkään.

– ”Egen” kaltainen pelaaja on aina tervetullut harjoittelemaan kanssamme. Mielellämme tarjoamme pelipaikkaa harjoitusotteluissa pelipaikkaa, jos niikseen tulee. Se on kuitenkin valmennuksen ja pelaajan välinen asia, jos sopimusta haetaan korkeammalta.

Onko mahdollista, että mikäli sopimusneuvottelut venähtäisivät pitkälle, että Auvista nähtäisiin edustamassa HJS:ää?

Ajatus Auvisesta HJS-paidassa vetää Dahlmanin suun messingille.

– Voin taata, että meillä on ovi auki Egen tasoiselle pelaajalle aina, Dahlman naurahtaa.

– Totta kai olemme kiinnostuneita HJS-lähtöisistä pelaajista, jotka tuo meille lisäarvoa. Hän on huipputason suomalainen toppari, joten lisäarvoa hän epäilemättä toisi.