Kauden naislentopalloilija Roosa Koskelo: “Totta kai arvokisat kiinnostavat”

Suomen naislentopallon huipulle Hämeenlinnassa aikanaan nousseen liberon Roosa Koskelon ura on hyvässä liidossa. Koskelo päätti kautensa Saksan Bundesliigan mestaruusjuhliin Stuttgartin paidassa ja pelasi joukkueensa selvänä ykkösliberona myös Mestareiden liigan puolivälieriä. Suomen lentopalloliitto palkitsi Koskelon tiistaina saavutuksistaan kauden naispelaajana.

Liigamestaruus oli Stuttgartille seurahistorian ensimmäinen ja tuli vielä neljän peräkkäisen hopean jatkoksi. Loppuottelusarja Schweriniä vastaan ratkesi suomalaisen edustaman seuran hyväksi vasta sen kotisalissa pelatussa ratkaisevassa viidennessä finaalissa ja sen viidennessä erässä numeroin 15–11.

– Kausi oli pitkä, mutta myös upea. Kotipeleissämme on kauhea meteli koko ajan. Useampi pelaaja, valmentaja ja muut taustajoukot olivat olleet pitkään mukana, joten mestaruus oli iso juttu. Kauden aikana tuli kyllä nopeasti selväksi, ettei meillä ole mitään muuta tavoitetta, Koskelo kertoo.

Forssasta kotoisen olevan Koskelon kauden alku ei ollut helppo. Hän joutui olemaan kesän lopussa kuukauden täyslevossa ilmeisesti pitkään jatkuneen ylirasitustilan vuoksi.

– Lopullista varmuutta asiaan ei tullut, vaikka juoksin Helsingissä lääkäriltä toiselle. Verenpaineen alipaine oli koholla. En ole koskaan aikaisemmin joutunut olemaan kokonaista kuukautta tekemättä mitään. Toisaalta siitä oli se hyöty, että pitkään vaivannut polven patellajänteen tulehdus parani samalla, lentopalloilija hymyilee.

Stuttgartin seura- ja valmennusjohto ymmärsi suomalaisen tilanteen ja halusi odottaa pelaajan paranemisen pelikuntoon. Odotus kannatti, sillä 28 vuotta elokuussa täyttävä libero pelasi erinomaisen kauden. Kumpikin osapuoli olikin sen verran tyytyväinen yhteistyöhön, että Koskelo allekirjoitti seuransa kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen.

Stuttgartilla on myös ensi kaudella isot tavoitteet. Se pääsee maan mestarina suoraan Mestarien liigan lohkovaiheeseen, haluaa tietysti puolustaa kultamitaleitaan ja ottaa voiton myös Saksan cupissa. Cup-kilpailu on saksalaislentopallossa arvostettu. Loppuottelutapahtuma pelataan vuosittain Mannheimissa ja katsomossa oli tänäkin vuonna yli 10000 katsojaa, kun Schwerin otti Stuttgartista 3–0-voiton.

– Cupin finaalitappio oli kaudesta ainoa asia, joka jäi kaivelemaan. Ensi kaudella se on varmasti tavoitteena.

Naisten maajoukkueessa Koskeloa ei ole viime vuosina nähty, vaikka viimeistään tällä kaudella hän on pelannut suomalaisliberoista kovimpia pelejä. Hänen mukaansa asiassa ei kuitenkaan ole sen suurempaa dramatiikkaa.

– Tämä kausi oli todella rankka. Sanoin jo tammikuussa, että kevään maajoukkuepelit jäävät väliin.

Maajoukkue päätti Kultaisen liigan pelinsä viime lauantaina voittoon Azerbaidzhanista, mutta tärkein turnaus on vielä edessäpäin. Joukkue pelaa elokuun 23. päivä alkavissa Euroopan mestaruuskilpailuissa Turkin Ankarassa. Suomi pelaa turnauksessa ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, joten houkutus on suuri.

– Loppukesän maajoukkueasioista syntyy ratkaisuja varmaankin tällä viikolla. Totta kai arvokisat kiinnostavat ja tällä hetkellä olen enemmän kallellaan siihen, että lähtisin mukaan, Koskelo kertoo.

Koskelo on vielä varsinkin liberoksi nuori pelaaja. Kaksi seuraavaa kautta menee Etelä-Saksassa, mutta sen jälkeen saattaa olla uusien tuulien vuoro. Tällä hetkellä Saksan Bundesliigasta askel ylöspäin on Italian ja Turkin liiga.