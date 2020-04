Kausarihaaste vetää, mutta Lentopallokerho on haasteiden edessä – "Olemme vakavien asioiden äärellä"

Hämeenlinnan Lentopallokerhon kausikorttihaaste on edennyt mallikkaasti.Lentopallokerho on saanut myytyä kausikortteja jo 815, mutta ennätykselliseen 1172 myytyyn korttiin on vielä matkaa. Kampanjan toteutumiseen vaadittiin 700 myytyä kausikorttia.Kausikortteja on myynnissä kausarihaaste-kampanjassa numeroituina...