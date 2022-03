Ken on maassa kaunehin? – Petteri Sihvonen analysoi jokaisen Liigan pudotuspelijoukkueen lähtökohdat kevään ratkaisupeleihin

1. Tappara

Päävalmentaja Jussi Tapola lopetti kaiken maailman kokeilut ja jääkiekkoilun uudelleen keksimiset päättyneen kauden runkosarjan puolivälin paikkeilla.

Sanalla sanoen hän repäisi itsensä irti siltä linjalta, jolle hänen oppi-isänsä Jukka Rautakorpi oli vienyt Tapparan muutama kausi sitten, ja jolla Tapolakin eksyili puolitoista sesonkia. Tappara lähtee jopa mestarisuosikkina kevään pudotuspeleihin. Pelaajamateriaali on laaja ja laadukas, etenkin puolustajakaarti on vertaansa vailla SM-liigassa. Näyttäisi, että myös maalivahti Christian Heljanko pelaa vihdoin tasolla, josta mestaruuden voittaminen ei jää kiinni. Heljangolle on annettu hämmästyttävän monta vuotta aikaa Tapparassa kasvaa nykyiselle tasolleen. Tapolan Tappara pelaa tasapainoista Meidän peliä.

Tapparalainen mauste siinä on tietynlainen rauha ja suorastaan hätäilemättömyys; Tappara on vahva kamppailuissa eikä perusta liikaa yksittäisten pelaajien luisteluvoimaan ja ratkaisuihin. Tapparasta tulee mieleen köyhän miehen kaksinkertainen NHL-mestari Tampa Bay Lightining, ja tämä on vain ja ainoastaan kehu. Kun

Tappara ei housu, sen pelinopeus kasvaa oikeista pelitilannevalinnoista.

Avainpelaajia ovat Anton Levtchi, Kristian Kuusela, Waltteri Merelä, Kristian Tanus, Otto Leskinen, Mikael Seppälä ja Heljanko.

2. Jukurit

Olli Jokisen Jukurit oli sensaatiomaisen hyvä runkosarjassa.

Jukurit pelasi Jokisen muista joukkueista merkittävästi poikkeavaa omintakeista pelikirjaa pelaajilla, jotka paitsi sopeutuivat pelaamaan kyseistä pelitapaa myös alkoivat suorastaan loistaa ja suoriutua tehtävässään kykyjensä aivan ylärajoilla. Jokisen ovela mutta ilmeinen pelitapa ajoittain jopa dominoi SM-liigaa. Tosin kyse ei ollut vain Jukureiden hyvyydestä, vaan iso osa yhtälöä oli se, etteivät vastustajat muuta kuin yhdessä tai kahdessa ottelussa paneutuneet todella vakavasti Jukureiden tarjoamaan pelilliseen haasteeseen.

Jokisen Jukurit iski ja iskee edelleen ennen muuta vastustajien sitä pitkää hyökkäystä vastaan, josta puuttuu varmistava hyökkääjä. Toinen Jukureiden ase on suorastaan hävytön prässipeli silloinkin. Kolmas mainittava seikka on Jukureiden suorastaan orjallinen tapa pelata yhden hyökkäyksen sijaan kaksi hyökkäystä perätysten siten, että melkeinpä jokainen ensimmäinen hyökkäys päätetään kiekon toimitukseen kohti vastustajan maalia, ja sen perään välittömästi aloitetaan irtokiekosta toinen hyökkäys. Jukureiden maalivahti Oskari Salminen on ollut maagisen hyvä.

Hyökkääjien kärki Petrus Palmu, Aatu Räty, Pekka Jormakka, Simon Stransky, Joachim Rohdin, Jarkko Immonen ja Patrik Puistola on kova. Pakkikaksikko, ruotsalainen Linus Nässén ja tanskalainen Oliver Larsen on todella laadukas.

3. Ilves

Ilves on joukkue, jota luonnehtii hurja luisteluvoima, pelaajien henkilökohtaiset taidot, rohkeus, pidäkkeettömyys – ja noita kohtuudella säätelevä pelitavan rakenteellisuus.

Tuo tarkoittaa, että Ilves ei ole aivan perinteinen Meidän pelin joukkue, vaan se tulkitsee melko väljästi suomalaisen jääkiekkoilun vallitsevaa doktriinia. Ilveksen pelaajilla on lupa, jopa käsky tulkita pelitilannetta hyökätessä niin, että tilan voittamisen (eli pystyyn nopeasti pelaaminen) prioriteetti on viritettyä normaalia korkeammalle verrattuna tilan tekemisen (eli kiekkokontrollin pelaamiseen) prioriteettiin.

Tuosta kaikesta edellä mainitusta johtuen Ilves oli runkosarjassa joukkue, joka löysi konsteja ja iski ikään kuin yllättäen puskista ratkaisuja onnistuneesti kääntäessään otteluja vaikka sitten alakynnestä nimiinsä.

Ilveksen kokoonpanon perusta on yllättävänkin paljon laadukkaiden ulkolaisten pakkien Les Lancasterin, Simon Johansson, Dominik Masinin ja Leo Lööfin varassa, heitä täydentävät hyvät suomalaiset pakit Jarkko Parikka ja Aleksi Elorinne. Mainituilla puolustajilla on kykyä antaa peliä tekevä syöttö vauhtiin hyökkääjille. Ilveksen sudenkuoppa saattaa olla siinä, miten se pärjää pelitavallaan pudotuspelimaailman rakenteellisemman pelaamisen vaadetta vastaan. Ilveksen kaksi avainpelaaja ylitse muiden ovat Eemeli Suomi ja maalivahti Marek Langhamer.

4. TPS

Jussi Ahokkaan TPS pelaa ailahdellen. Syy ailahtelevuuteen on ilmiselvä: joukkueen hyökkäyspelitapa ei ole kovinkaan kilpailukykyinen SM-liigassa. Ahokas on tunnettu siitä, että hän osaa organisoida kyllä puolustuspelipaketin, mutta haasteita on mainitussa hyökkäämisessä. Päättyneen runkosarjan kuluessa TPS haki hyökkäämiseensä muutosta ja edistystä. Välillä hyökkääjät venyttivät viisikkoa ja vaihtelivat kaistojaan; välillä viisikko vedettiin televisiokuviin ja hyökkääjät eivät juosseet yli kaistojen. Tällainen hyökkäyspelitavan muuttelu läpi talven on johtanut siihen, ettei turkulaisilla ole kovinkaan selvää peli-identiteettiä, johon tukeutua.

Parhaimmillaan hyvä puolustaminen ja maalivahtipeli (Andrei Karejev) pitävät TPS:n kiinni ottelun kuin ottelun voitosta pelaamisessa, mutta huonoimmillaan heikko hyökkääminen vaikeuttaa myös puolustamista tarpeettoman paljon. Kovin usein TPS on loisteliaiden yksilösuoritusten varassa hyökkäyspelissään.

Niitä ovat tarjoilleet ennen muuta suomalaiset Markus Nurmi, Mikael Pyyhtiä, Juuso Pärssinen ja Aarne Intonen. Pakeista tehokkaita ovat olleet Elmeri Eronen ja Ville Lajunen. Vastaavasti TPS:n ulkomaalaisvahvistukset ovat olleet tähän asti melkoisia keskikertaisuuksia, korkeintaan. Tosin heidänkin tehojaan on heikentänyt päävalmentaja Ahokkaan hyökkäyspelitavan kehnous.

5. HIFK

Tässä pudotuspelien kynnyksellä Ville Peltosen HIFK on joukkue, jolla sekä on että ei ole selkeä peli-identiteetti. Yhtäältä se ja ne asiat, joita HIFK pelaa, ovat pelaajien selkäytimessä. Toisaalta Peltonen on SM-liigan noviisivalmentajana saanut hiljalleen tuta ja oppia, mitä on peluuttaa omaa (alkuperäistä) pelikirjaa Meidän pelin vaatimusten kyllästämässä sarjassa. Peltonen teki kylläkin viisaasti, kun hän antoi myöten eikä lähtenyt taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.

Haaste on siinä, että Peltosen (nykyinen) pelikirja pelitapoineen on muodostunut kaksi askelta eteen, yksi taakse -periaatteella ikään aina haaste kerrallaan kuntoon laittaen. HIFK on kulkenut pitkän matkan 59 runkosarjan ottelun aikana trapittömästä ja viivelähteettömästä joukkueesta trapin ja etenkin runsaiden eri variaatioiden viivelähtöjen joukkueeksi. HIFK pelasi ja pelaa osin edelleen pennaslaista kulmapeliä, mutta sitäkin vastaan muut ovat oppineet puolustamaan – ja etenkin siitä hyökkäämään vastaan. Yltyleensä läpi runkosarjan Peltonen on maksellut SM-liigan oppirahoja, mutta hän on kyllä tehnyt se taiten. Ehkä HIFK:sta ei ole pelaamaan vielä tällä sesongilla mestaruudesta.

HIFK:n hyökkääjäosasto on hurja, moni kovia nimiä jää mainitsematta kun mainitsen vain Jere Innalan, Eetu Koivistoisen, Otto Paajasen, Teemu Turusen ja Iiro Pakarisen.

6. Kärpät

Kärppien radikaali liike syrjäyttää helmikuun lopussa Lauri Mikkola ja ottaa tilalle uusvanha päävalmentaja Lauri Marjamäki oli oikea siirto.

Toisaalta sillä Kärpät organisaationa myönsi olleensa väärässä paitsi nyt Mikkolan suhteen myös aikoinaan, kun Marjamäen pelitapaa arvosteltiin organisaation sisältä tylsäksi sen jälkeen, kun Kärpät oli sillä voittanut putkeen kaksi kultaa ja pronssin.

No, nyt Marjamäen Kärpät pelaa aiempaakin ”tylsemmin”, kun sen pelaamisen ytimessä on matala trap, kiekottelu ja niin monta viivelähtöä per erä kuin peli sitä vähänkin pyytää. Marjamäki on ottanut joukkueestaan ja pelaajistaan kovaa otetta sekä sisäisin palaverein että jääkiekkojulkisuudessa. On veteen piirretty viiva, onko tuollainen lähes pelaajia syyllistävä johtamisote tarpeen, on ajateltavissa, että taktiset siirrot ja kohtuullinen vaatimustaso älyttömän vaatimustason sijaan toisivat paremman lopputuloksen. Kärpät vahvistui kevään Jokerit-jaolla päävalmentajan lisäksi kovilla pelaajilla Julius Junttilalla ja David Sklenickalla. Lisäksi puolustaja Damir Musin on kelpo vahvistus, hän on todellinen pelitapapelaaja. Kärppien pakkien laadukkuudesta kertoo paljon se, että Axel Rindell joutuu toden teolla taistelemaan peliajasta.

On mielenkiintoista nähdä, kantaako keväällä päävastuun Kärppien maalivahtipelistä Joel Blomqvist vai Libor Kasik vai Stanislav Galimov.

7. HPK

HPK:n runkosarja jakautuu kolmeen osaan.

Ensin oli suuria vaikeuksia Matti Tiilikaisen aikakaudella, silloin puuttui pelikuri. Jarno Pikkaraisen ajalla pelikuri, alttiiksi lyöminen ja pelitavan kultivoiminen tuottivat parhaita hoopeekoolaisia perinteitä. Syntyi jakso, joka on koko seuran historiassa laadukkaimpia runkosarjassa. Kymmenien pelien ajan Kerho oli koko sarjan paras joukkue. Kunnes tässä aivan viime aikoina ilmaantui jälleen vaikeuksia.

Luin hämmentyneenä kevään 2019 tätä vastaavaa palstaa koskien Pikkaraisen silloista joukkuetta HIFK:ta. Myös HIFK:n pelaamista Pikkarainen oli yrittänyt ”nopeuttaa”, ja se oli hidastunut. Samoin on käynyt Kerholle nyt.

Tuolloin 2019 Pikkarainen alkoi HIFK:ssa sorsia ja vieroksua taituri Iikka Kangasniemeä, nyt 2022 HPK:ssa loisteliasta pakkia Ryan Johnstonia. Harva päävalmentaja pääsee irti syvimmistä tottumuksistaan.

Toisaalta Kerhon ”rouhea” pelaajamateriaali on alkanut jäädä kiinni siitä, ettei sillä ole – Michael Jolya, Aleksi Mustosta, Antti Pihlströmiä, Markus Nenosta, Arttu Pelliä ja Johnstonia lukuun ottamatta – kykyä olla tehokas hyökkäyspelissä. Ja edes noilla nimillä ei ole saatu kuntoon koko kauden laahannutta ylivoimapeliä.

Parhaimmillaan HPK on nojaa todella tiiviin viisikon hyökkäys- ja puolustuspelin tuottamaan puolustuspelinopeuteen. Siinä on Kerhon kevään tärkein pelikonsti.

8. KooKoo

Päävalmentaja Olli Salon KooKoon haaste noin kauden puolivälin jälkeen on ollut ailahtelevuus tuloksen tekemisen suhteen.

KooKoo ei ole missään vaiheessa kautta pelannut niin, että pelitavassa ja sen toteuttamisessa olisi ollut moitteen sijaan. KooKoo on hävinnyt melkeinpä tusinan verran pelejä pelaamalla ihan hyvin. Toki ryhmää on vaivannut loukkaantumiset. Esimerkiksi tämän tästä rikki olleen Petteri Nikkilän poissaolot kokoonpanosta ovat vaikuttaneet luvattoman paljon kouvolalaisten iskukykyyn. Ehkä Salon erinomainen teknistaktinen valmennusote huutaa vielä puoleensa perinteiseen vaatimiseen ja vaatimustasoon liittyvää johtajuutta.

Toisaalta äärimmäisen tiukassa paikassa, kun jopa pudotuspelipaikka oli KooKoon osalta uhattuna, asetelman pulmallisuus kuin itsestään toi joukkueeseen ja sen pelaajiin pykälää, kahta kovemman sitoutumisen ja peliotteen. KooKoo on todella yllätysvalmis kevään jonkinlaisena sympaattisena ja muiden mahdollisesti aliarvioimana mustana hevosena saavuttamaan jotain jopa puolivälieräsarjassa, jos se sinne asti pääsee yli pudotuspelien ensimmäisen villikorttikierroksen.

KooKoon etu on siinä, että se pelaa hyvin yhtenäisesti ja pelitapansa pelaaja pelaajalta tiedostaen. KooKoon avainpelaajia ovat Hämeenlinnasta päävalmentajan tavoin lähtöisin olevat Nikkilä, Heikki Liedes ja kovaan vireeseen päässyt Teemu Rautiainen.

9. Pelicans

Tommi Niemelän Pelicansilla oli 2020-21 parit, kolmet kasvot. Tosin viime kaudella sarjan taso ei ollut pelillisesti yhtä kova kuin nyt.

Tällä kaudella Pelicansilla on ollut ensin yhdet hyvät kasvot, sitten väliin käsittämättömät pystysuunnan jääkiekon kasvot, ja kuukausi ennen pudotuspelejä Nieminen alkoi palauttaa sesongin alun pelitapaa joukkueelleen. Pieni seikkailu pystysuunnan kanssa flirttaillen oli maksaa lahtelaisille peräti kokonaan pudotuspelipaikan. Toinen Pelicansin ongelma on ollut se, että joukkue on ollut liian vahvasti taitelijakeskushyökkääjä Lukáš Jašekin aivoitusten ja suoritusten varassa hyvässä ja pahassa.

Joukkueen toinen vahva keskushahmo Iikka Kangasniemi on tasaisempi ja luotettavampi pelaaja, mutta hän on kärsinyt jonkin verran loukkaantumisista. Olisi olettanut, että joukkue, jonka takalinjoilla operoivat kiekollisen pelin maestrot Teemu Eronen ja Mikko Kousa, olisi ollut kiekkokontrollilätkän airut SM-liigassa. Mutta ei ole ollut – ja se menee päävalmentaja Niemelän piikkiin.

Ilman Jokerit-vahvistusta, lahtelaisten omaa kasvattia ja tähtiluokan pelaajaa Hannes Björnistä ja tämän tuomaa lisävoimaa Pelicans olisi mitä luultavimmin jäänyt sarjataulukossa sijalle 11. Pelicans lähtee pudotuspelien villikorttikierrokselle ja ylipäätään pudotuspeleihin hieman takamatkalta muihin nähden.

10. Lukko

Hallitsevan mestarin Rauman Lukon voi sanoa kokeneen läpi runkosarjan pelillistä mestaruuskrapulaa. Uusi päävalmentaja Marko Virtanen joutui liki tekemättömään paikkaan, kun hän astui mestarivalmentaja Pekka Virran saappaisiin. Lukko on läpi runkosarjan pelannut teknisesti ilmaisten ainakin neljää eri pelitapaa, ja niiden sekoitusta: on imitoitu Pekka Virran pelikirjaa; on pelattu Virtasen suoraviivaisempaa, pystyyn nopeammin käännettävää lätkää; on ollut apuvalmentajien Erik Hämäläisen ja Jarkko Kauvosaaren sekä edelliseen päävalmentajaan että nykyiseen päävalmentajaan kytkemä tulkinta pelistä; ja päälle päätteeksi myös Lukon nimekkäät pelaajat ovat olleet omaa mieltään siitä, miten pitäisi pelata. Seurauksena on ollut melkoinen sekametelisoppa.

Ja toki kaiken aikaa sormensa on tavalla tai toisella pelissä myös urheilujohtaja Kalle Sahlstedtilla. Ilman todella vahvaa pelaajamateriaalia Marko Virtasen päivät olisi jo laskettu Lukossa.

Vaan tässä tilanteessa Lukko on kuitenkin kova kanto kaskessa aivan jokaiselle joukkueelle, joka joutuu kohtaamaan sen pudotuspelisarjassa. Lukon laadukkaita avainpelaajia ovat: puolustajat Vili Saarijärvi ja Thomas Gregoire sekä hyökkääjät Arttu Ilomäki, Anrei Hakulinen, Sebastian Repo, Julius Mattila, Pavol Skalicky ja Scott Pooley.