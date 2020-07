Kenttäratsastajat Suontaan esteradoille – Suontaan Ratsastajat isännöi jälleen Back on Track -kilpailuja

Ratsastusurheilun ystäville on luvassa vauhdikasta nähtävää viikonvaihteessa Suontaan kartanon mailla Hattulassa. Suontaan Ratsastajien perinteinen Back on Track -kenttäratsastuskisa kokoaa tänäkin vuonna reilut sata ratsukkoa kilpailemaan muun muassa ponien SM-mitaleista.

Ensimmäiset ratsukot esittäytyvät yleisölle jo perjantaina kello 13 käynnistyvässä Miniluokan maastokokeessa. Lauantaina ratsastetaan kello 8 alkaen 80 senttimetrin luokan koulu-, este- ja maastokoe. Sunnuntain kisapäivä käynnistyy kello 9 poniluokan SM-koulukokeella. Kello 10 on vuorossa Back on Track -taitomestaruuskisa (90 sentin maastoestekisa).

Ponien SM-kisa jatkuu kelo 11.30 estekokeella ja huipentuu kello 14 alkavaan maastokokeeseen.

Aloittelevien ratsastajien Miniluokassa on mukana 23 ratsukkoa ja avoimessa 80 sentin luokassa 42 ratsukkoa. Back on Track -taitomestaruudesta kilpailee 24 ratsukkoa, ja SM-ponikisassa mukana on 17 ratsukkoa.

Suontaan Ratsastajille 15. kerran järjestettävä kenttäkisa on tänäkin vuonna melkoinen ponnistus. Näyttävän tapahtuman järjestelyihin lisähaasteita aiheuttaa koronavirus.

– Vuosi on ollut todella poikkeuksellinen ja keväällä jo näytti siltä, että kilpailut jäävät tänä vuonna pitämättä. Onneksi korona on hellittänyt otettaan Suomessa ja kilpailut päästään järjestämään. Monia erityisjärjestelyjä joudumme edelleen tekemään, ja tapahtumassamme on voimassa muun muassa rajoitettu yleisö- ja osallistujamäärä. Olemme kuitenkin hyvin iloisia, voidessamme tarjota ratsastajille heidän kauan kaipaamansa kilpailumahdollisuuden. Teemme jälleen kaikkemme turvallisen ja viihtyisän tapahtuman toteuttamiseksi, lupaa Suontaan Ratsastajien puheenjohtaja Seppo Laine.

Ponien SM-kisa neljännen kerran

Suontaan kisoissa ratsastetaan neljännen kerran ponien suomenmestaruudesta. Vuonna 2006 mestaruuden voitti järjestävän seuran Ellen Rydbäck (ratsuna Marshland Shandy). Vuoden 2018 kisojen mestari oli puolestaan Husön Ratsastajien Hedwig Wickström ponillaan Snow Princess.

Snow Princess on Suontaan kisojen tuplavoittajia, sillä ratsulla voitettiin myös viime vuoden mestaruus. Tällä kertaa satulassa esteitä ylitteli Lakeuden Ratsastajien Rita Vaarala.

Kenttäratsastusta pidetään ratsastuksen kuninkuuslajina. Kisan näyttävin osuus on maastokoe, joka Suontaan kartanonkin hulppealla radalla tarjoaa yleisölle jännittäviä esteiden ylityksiä.

– Maastoestekokeessa hevoset hyppäävät nopeassa tempossa erilaisia kiinteitä maastoon sijoitettuja rakennelmia. Erityyppiset haudat, ojat, kumpareet ja vesieste kuuluvat rataan.

– Kenttäkilpailun perinteet ratsastuksessa ovat vankat. Laji on alun perin kehitetty armeijan tarpeita varten ja siinä on mitattu upseerien keskinäisiä taitoja. Vielä Helsingin olympialaisissa vuonna 1952 suurin osa joukkueista oli armeijoiden joukkueita. Myöhemmin laji levisi myös siviilien pariin ja on tänä päivänä sekä naisten että miesten kilpailulaji, Laine kertoo.

Suontaan kisat ovat tänäkin vuonna mainiota pr:ää ratsastusurheilulle. Kenttäkilpailujen makuun pääsevät myös lajia vähemmän harrastaneet ratsastajat.