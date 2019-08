Kerho on palannut kaukaloon

HPK:n jääkiekkojoukkueella riittää pelattavaa alkavalla kaudella. Maanantaina jääharjoituksiin palannut joukkue pelaa ensimmäiset ottelunsa jo ensi viikolla. Ennen syyskuun 12. päivänä alkavaa Liigaa Kerho ennättää tahkota myös neljän ottelun verran CHL-liigaa.

HPK:n ystävät pääsevät ensimmäisen kerran arvioimaan uuden joukkueen esityksiä tiistaina Valkeakoskella. Kerho aloittaa nimittäin harjoituspelikautensa kohtaamalla ennen juhlaturnaustaan naapurikaupungissa kello 18.30 KHL-liigan Sibir Novosibirskin.

Kerhon osalta juhlaturnaus avataan Pohjantähti-areenassa ensi perjantaina 9. elokuuta kello 17.30 ottelulla Saksan 2. DEL-liigan Löwen Frankfurtia vastaan. Turnauksen viimeisessä ottelussa ensi lauantaina kello 16 HPK kohtaa Lahden Pelicansin.

CHL-liigan Kerho avaa puolestaan Pilsenissä Tshekissä elokuun 29. päivänä kohtaamalla HC Pilsenin, ja elokuun 31. päivänä Zugissa Sveitsissä EV Zugin. Ennen kotimaan sarjapelejä HPK kohtaa HC Pilsenin ja EV Zugin myös kotihallissaan Pohjantähti-areenassa (5.9. ja 7.9.).

– Saamme erittäin hyvän startin kauteen kovilla kansainvälisillä peleillä. Juhlaturnauksessamme vielä hiomme peliämme, mutta CH-liigan otteluissa tavoitteenamme on olla jo täydessä iskussa, kaavailee HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen .

HPK:n pelaajilla on takanaan kuuden viikon mittainen omatoiminen kesäharjoitusjakso. Kauteen valmistautumisen joukkue on aloittanut aiempien vuosien tapaan Hakio-jääliikuntakeskuksessa.

– Aivan kylmiltään pelaajat eivät jäälle palanneet. Nykyisin jääharjoittelu kesäkaudellakin on lisääntynyt, vaikka totta kai omatoimisella jaksolla pitää antaa tilaa fysiikkaominaisuuksien kehittämiselle, Pennanen muistuttaa.

Kerholla ei ole ollut miehistä pulaa ensimmäisissä harjoituksissaan. Ringissä on mukana useampikin nuorten liigajoukkueen pelaaja.

– Menemme aluksi kuudella ketjulla, sillä haluamme tarjota myös nuorille pelaajille mahdollisuuden antaa näyttöjä sekä jäällä että testeissämme, Pennanen sanoo.

Päävalmentaja Pennasen mukaan harjoituksiin on palannut hyvin latautunut joukkue.

– Kyllä nyt jo kaikesta näkee, että mestaruutta halutaan puolustaa kovalla sykkeellä. Kaikilla on kova into päällä, vaikka kaikki syötöt eivät tietenkään napsahtele vielä ihan tarkasti kohdalleen. Se on kuitenkin tärkeää, että virtaa taas piisaa ja kaikki ovat palanneet remmiin terveenä, Pennanen kertoo. HäSa