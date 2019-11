HPK:n 21-vuotias vantaalaislähtöinen puolustaja Roope Laavainen vuokrataan loppukaudeksi Kouvolan KooKoohon.Nuorukainen on operoinut tällä kaudella HPK:n riveissä 14 ottelussa tehoin 0+2. Peliaikaa on tullut keskimäärin 11:25 per ottelu ja teholukema on...