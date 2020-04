Kerho-valmentajan eristysarki on lentopalloa läppäriltä ja puutarhassa – Samalla lyhenee pelaajatoivelista

Hämeenlinnan Lentopallokerhon päävalmentajalla Matteo Pentassuglialla on ollut kauden päätyttyäkin kädet täynnä lentopalloa. Joukkueenkokoamisen lisäksi pallo on saanut kyytiä Pentassuglialta itseltäänkin. Kauden päätyttyä italialainen palasi kotisaarelleen Sardiniaan, jossa hän on viettänyt...