Kerholla on rima heti riittävän korkealla – HPK avaa Liigan kovalla kotiottelulla Kärppiä vastaan

HPK:n päävalmentaja Matti Tiilikainen on rennonoloinen reilu vuorokausi ennen jääkiekon Liigan avausottelua Oulun Kärppiä vastaan. Joukkueen pitkä ja tänä syksynä erilainenkin harjoituskausi on takana, ja vihdoin päästään taas tositoimiin.

– Näinhän se on. Kauden alkamisen odotus kulminoituu huomiseen, ja siihen olemme nyt myös valmiina. Tänä syksynä kauteen valmistautuminen on ollut hieman poikkeuksellinen, mutta se ei ole kyllä millään lailla haitannut arkista tekemistämme. Samaa jääkiekkoahan tämä on kuitenkin koko ajan ollut, vaikka ympärillä on tapahtunut paljonkin, Tiilikainen pohtii.

Tiilikaisen mielestä koronasyksy on ollut jopa antoisaa aikaa Kerholle. Sarjaan valmistavista otteluista osa jäi pelaamatta, mutta se vain vahvisti joukkuetta.

– Olemme päässeet kuitenkin harjoittelemaan yhdessä jo elokuun alusta saakka, eikä se parin viikon karanteenikaan sitten lopulta haitannut mitään. Yhdessä tekemisen meininki ja hyvät harjoitukset veivät peliämme koko ajan eteenpäin, Tiilikainen kuvailee.

Tiilikaiselle torstain ottelu on myös erityinen, sillä mies esiintyy ensimmäistä kertaa HPK:n päävalmentajana liigapelissä. Turhia paineita mies ei kuitenkaan tilanteesta kanna.

– Kun kiekko putoaa jäähän, niin ainakin sen jälkeen mennään joukkueena, mies nauraa.

Maalihanat saatava auki

Kerhon tuloksellisessa tekemisessä oli hieman ongelmia harjoituskaudella. Maalihanat menivät tyystin umpeen kahdessa viimeisessä treenipelissä.

– Olemme käyneet Ässät-pelien jälkeen läpi muutamia juttuja, ja uskon, että siihenkin asiaan on löytynyt ratkaisu. Lähdimme uudelleen liikkeelle ihan perusasioista, eli kliseisistä jutuista, kuten maalipaikoista, peruslaukomisesta ja reboundeista.

– Pystyimme luomaan ihan hyviä maalipaikkoja, mutta haimme ehkä aina vähän liikaa sitä ”hienoa maalia”. Nyt olemme kiinnittäneet huomiota tietynlaiseen yksinkertaisuuteen ja homma on alkanut pikkuhiljaa toimia. Taitoa ja maalintekovoimaahan tällä joukkueella kyllä piisaa, Tiilikainen muistuttaa.

Edessä maksimaalinen haaste

Tiilikainen marssittaa torstaina pukukopista Pohjantähti-areenan kaukaloon lähes täyden kokoonpanonsa. Vain muutama mies puutuu vaivojen takia remmistä.

– Kentälliset ovat koko lailla samat kuin viime lauantaina Porissa. Poissa ovat näillä näkymin vain Koistinen (Ville) ja Kanninen (Henri). Myös uusi puolustajamme Jared McIsaac puuttuu vielä kokoonpanostamme. Hän on kyllä jo saapunut Suomeen, mutta ei ole vielä mukanamme, Tiilikainen sanoo.

HPK avaa Liigan kovalla ottelulla sarjan kestomenestyjää Kärppiä vastaan. Viime kevään runkosarjan voittaja lähtee alkavaankin kauteen vahvalla miehistöllä.

– Kyllä meillä on vastassa ihan maksimaalinen haaste, mutta se on ihan hyvä, että näemme heti alussa missä mennään. Pelissämme pitää tapahtua paljon hyviä asioita, jotta pystymme taisteleman voitosta. Mikään ok-peli ei nyt todennäköisesti riitä. Lähtökohta on nyt se, että rima on heti korkealla, mutta se on ihan hyvä.