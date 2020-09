Kerhon nuorten tavoitteena laadukas arki – "Joukkue on päämäärätietoinen, ja jokainen pelaaja haluaa päästä eteenpäin urallaan"

Viime viikonloppuna SM-sarjakautensa aloittaneen HPK:n U20-joukkueen päävalmentaja Marko Rairama on ryhmäänsä tyytyväinen. Ensimmäistä kauttaan joukkueen päävalmentajana työskentelevä Rairama pitää pelaajiaan motivoituneina.

– A-nuorissahan väki vaihtuu aina paljon vuodesta toiseen. Meille on tullut paljon pelaajia joukkueeseen muilta paikkakunnilta. Joukkue on päämäärätietoinen, ja jokainen pelaaja haluaa päästä eteenpäin urallaan. He ovat helposti valmennettavia ja ottavat asiat hyvin vastaan. Jengi on sitoutunut, ja se näkyy arjessamme. Meillä pitäisi olla kiekollisesti taitavia pelaajia, sellaisia HPK:n näköisiä hyvin liikkuvia ja kiekollisia pelaajia, Rairama sanoo.

Nuorten joukkueille tyypillisesti Kerhossakin tavoitteiden pääpaino on pelaajien kehittämisessä.

– Ykköstehtävämme on tuottaa pelaajia. Viime viikolla pidimme uusimmat henkilökohtaiset palaverit, joissa luotiin henkilökohtaisia tavoitteita. Ykköstavoitteena meillä on arki. Se, että harjoittelun laatu on korkealla, ja pelaajat saavat riittävästi toistoja, jotta jätkistä kehittyisi ammattilaisia. Joukkue asetti pelilliseksi tavoitteekseen, että olemme alkusarjassa top-6-joukkue, päävalmentaja kertoo.

Rairama on pelaajiensa ohella tyytyväinen myös valmennusryhmäänsä. Hän sai apuvalmentajakseen takavuosien luotettavan liigasentterin Jani Keinäsen. Kaksikon lisäksi ryhmään kuuluvat fysiikkavalmentaja Ismo Rairama ja maalivahtivalmentaja Aleksis Rautiainen.

– Yhteistyö on ollut erittäin hyvää. Tiimi on todella työteliäs ja innokas. Keikka tuo meille paljon kokemusta toimintaan. Hän on pelin kanssa hyvä ja pystyy neuvomaan hyökkääjiä pienillä tipseillä. Itselleni hän on suuri apu, päävalmentaja kiittelee.

HPK aloitti sarjakautensa ottamalla avausviikonloppuna kaksi voittoa. Perjantain joukkue kaatoi kotiottelussaan Mikkelin Jukurit 4–3 ja haki lauantaina Kiekko-Espoosta vierasvoiton numeroin 2–5.

– Perjantain Jukurit-ottelu oli hyvä. Olimme valmistautuneet siihen joukkueena tosi hyvin, ja olimme valmiita tekemään töitä. Pystyimme kääntämään peliä nopeasti ja paineistamaan Jukureita. Sen avulla saimme riistoja ja maalipaikkoja. Toisessa erässä lipsuimme vähän työnteosta ja pelasimme kiekon kanssa löysästi. Vastustaja pääsi peliin mukaan. Kolmannessa erässä peli taas parani, ja onneksi pystyimme kääntämään voiton itsellemme. Ylivoima oli todella hyvää, Rairama kertasi.

Lauantain vierasotteluun päävalmentaja ei ollut tyytyväinen, vaikka ottelusta voitto irtosikin.

– Jos perjantaina valmistautuminen oli hyvä, oli se lauantaina kaikkea muuta. Emme olleet yhtään valmiita tekemään hommia tai kamppailemaan, ja kiekollinen peli oli heikkoa ja hidasta. Teimme hankalan illan itsellemme, mutta peli kyllä parani ottelun aikana. Silti emme saaneet omaa juttuamme kunnolla käyntiin. Olimme tehokkaita, ja maalivahti pelasi hyvän ottelun ja antoi meille sauman voittaa. Emme olleet vielä ensimmäisenä viikonloppuna kypsiä pelaamaan kahta hyvää peliä, Rairama myönsi.