Keskitorjuja Julia Miniuk Lentiskerhoon – "Saimme sellaisen pelaajan, jonka tiedämme jo entuudestaan"

Naisten Mestaruusliigaan valmistautuva Hämeenlinnan Lentopallokerho saa uuden keskipelaajan. Seura on tehnyt sopimuksen valkovenäläisen Julia Miniukin, 20, kanssa, joka pelasi viime kaudella LP Kangasalan joukkueessa. Lentiskerho joutui pelaajamarkkinoille, kun täksi kaudeksi joukkueeseen keskipelaajaksi hankittu Venessa Loukonen loukkasi polvensa.

Valko-Venäjän maajoukkueessa pelannut 190-senttinen Miniuk saapuu näillä näkymin Hämeenlinnaan ensi viikon alussa. Brestistä kotoisin oleva keskitorjuja on pelannut myös maansa nuorisomaajoukkueissa niin EM- kuin MM-kisoissakin. LP Kangasalan paidassa hän otti kesken jääneellä Mestaruusliigakaudella 54 torjuntaa. Hän sijoittui lukemalla torjuntatilaston kymmenenneksi.

Lentiskerhon päävalmentaja Matteo Pentassuglia on selvästi tyytyväinen, että seura sai paikatua keskipelaajaosastonsa nopeasti ja kaiken lisäksi vastustajan riveistä tutulla pelaajalla.

– Meillä kävi hyvä onni, sillä saimme sellaisen pelaajan, jonka tiedämme jo entuudestaan. Yleensä emme tiedä ulkomaisista pelaajista ennen kuin näemme heidät täällä. Yleensä yritänkin hankkia sellaisia pelaajia, jotka ovat pelanneet jo aiemmin Suomessa. Silloin tiedän, miten he pärjäävät Mestaruusliigassa ja millaisia persoonia he ovat vastustajina. Lisäksi heidän on täytynyt viihtyä Suomessa, jos he haluavat tulla tänne toiseksikin kaudeksi, Pentassuglia kertoo.

Pentassuglia kuvailee uutta pelaajaansa nuoresta iästään huolimatta kokeneeksi. Ennen Kangasalalle siirtymisestään valkovenäläinen ehti hankkia kannuksia jo Italian pääsarjasta A1-liigasta.

– Olen seurannut hänen pelaamistaan jo Italian vuodesta, sillä hän pelasi yhden ystäväni joukkueessa. Hänen ikänsä ei näy kentällä, vaan hän lukee peliä ja on fiksu. Julia on mielestäni kilpailuhenkinen keskipelaaja. Positiivista on myös se, että keskusteluissamme hän ilmaisi halunsa olla joukkueen avainpelaaja ja kehittyä täällä tulevaisuuden kovia tavoitteita kohti, italialaisvalmentaja arvioi.

Pelillisesti Miniuk on Lentiskerhon luotsin mielestä kokonaisvaltainen pelaaja.

– Hänen pelissään ei ole osa-aluetta, joka olisi selvästi toista huonompi. Torjunta ja hyökkäys ovat lähes samalla tasolla. Hän on vahva korkeiden pallojen torjumisessa, mutta nopeiden passien torjumisessa on vähän töitä. Siitä olemme hänen keskustelleetkin. Hyökkäyspelissä Julia pystyy hyökkäämään sekä passarin etu- että takapuolelta.

20-vuotiaan Miniukin kokemus sekä suomalaisesta että italialaisesta lentopallosta tarkoittaa Pentassuglian mukaan sitä, että valkovenäläinen istuu hyvin myös hänen pelifilosofiaansa.

– Julia on joutunut jo muovaamaan pelityyliään kahden eri maan mestaruussarjaan. Hän myös tietää, miten Suomessa toimitaan. Uskon todella, että hän sopii hyvin meidän systeemimme, joka nojaa myös keskipelaajien hyökkäyspelaamiseen.