Kevyt nokittelu alkoi jo Tuulolan veljesten välillä ennen Ilveksen ja Tapparan sähköistä paikalliskamppailua – "Jos eksyy raiteille, en ainakaan ole väistämässä"

Ilveksen ja Tapparan välisissä paikalliskamppailuista ei ole koskaan sähköä ja säpinää puuttunut. Tunnelman ja tapahtumien keskipisteessä löytyvät myös hämeenlinnalaiset Tuulolan veljekset – Eetu Ilveksen puolelta ja Joni Tapparan puolelta.

Perjantaisessa Tampereen paikalliskamppailussa sähköä riittää erityisen paljon, sillä Ilves pudotti todellisen uutispommin erottamalla päävalmentajansa Jouko Myrrän, vaikka hänen valmentamansa joukkue löytyi Liigan sarjataulukon paalupaikalta.

Ilvekseen täksi kaudeksi siirtynyt Eetu Tuulola myöntää, että päätös tuli yllätyksenä.

– Kun uutinen aamulla tuli, hetken joutui hieraisemaan silmiään, että mikäs juttu tämä on. Mutta koska tämä ei kuulu oman vaikutusalueen piiriin, en lähde kommentoimaan asiaa enempää. Ne päätökset tehdään seurajohdossa, Tuulola sanoo.

Päätös puhutti myös naapuri-Tapparan leirissä.

– Kyllä siinä uutisia lukiessa mietti, että mitä täällä tapahtuu. Suu loksahti auki, Joni Tuulola kertoo.

Eetu Tuulola saa Ilveksessä päävalmentajakseen tutun miehen, Antti Pennasen, jonka kanssa he olivat voittamassa HPK:ssa mestaruutta keväällä 2019.

Odotusarvot mestaruuteen ovat nyt Ilveksen suorittaman valmentajanvaihdoksen jälkeen asetettu korkealle suuren yleisön silmissä.

– Antti on todella hyvä valmentaja ja hän on tehnyt laadukasta työtä Kerhossa ja nuorten maajoukkueessa. Saimme huippukoutsin, Tuulola pohtii.

– Ehdimme nyt näin nopealla aikataululla käydä vain perussasioita ja pelin tukipilareita läpi. Mitään isompia muutoksia ei tässä ajassa ole tehty.

Leirit jaetaan jo synnytyssairaalassa

Tamperelaisseurojen välienselvittely on Liigan kuumin paikalliskamppailu, joka kiinnostaa myös lipunmyynnillisesti.

Tampereella puhutaan usein, että jo synnytyssairaalassa määritetään paitsi lapsen sukupuoli, myös se, kumpaan leiriin – Tapparaan vai Ilvekseen – päätyy kuulumaan.

Viime vuosina Liigan kestomenestyjä Tapparaa on pidetty konemaisempana ja varmempana suorittajana kun puolestaan viime vuosina Ilvestä on pidetty värikkäämpänä ja ulkokuoreltaan sähäkämpänä.

– Jokainen peli on ollut loppuunmyyty ja joukkueiden välillä on sellaista hyvämielistä skismaa. Sen aistii koko kaupungissa, että sellaista vastakkainasettelua on olemassa – varsinkin näiden pelien alla. Kun hallille mennään näihin peleihin, siellä lataudutaan myös sitä kautta, että kaupungin herruus pitää hoitaa, Joni Tuulola luonnehtii.

– Tunteet tuoksuvat jokaiseen suuntaan ja näissä peleissä on pelaajan näkökulmasta hienoa pelata. Mutta loppupeleissä tämä on vain jääkiekkoa, vaikka mukana onkin ekstrakipinää, Eetu-veli säestää.

Paikalliskamppailuissa on myös omat lainalaisuutensa.

– Jokaisesta sentistä pitää taistella, Joni Tuulola kiteyttää.

Peli – ja veli – kertoo kaiken

Paikalliskamppailussa on Tuulolan veljeksille myös erityislatausta siksi, että kulmaväännöissä voi vastaan tulla omaa verta ja lihaa.

– On tässä sen verran jo ehditty pelata vastakkain, että tähän suhtaudutaan niin, että pelataan kuin ketä tahansa vastaan. Värjäillään sitten pelin jälkeen, että kumpi taiston vei, Joni Tuulola aloittaa maltillisesti.

Eetu Tuulola kuitenkin pamauttaa, että aikoo viedä taklauksen varmuudella loppuun, jos velipoika osuu tielle.

– Ei siihen pelissä niin kiinnitä huomiota, onko Tapparan pakkina kiekkoa päädystä hakemassa Vittasmäki, Kemiläinen tai Tuulola. Mutta jos satun huomaamaan, että Joni on siinä, niin annan kyllä vähän enemmän kovuutta, Eetu Tuulola murjaisee – ja lyö lisää pökköä pesään.

– Jos Joni eksyy raiteille, en ainakaan ole väistämässä, jos tulee yhteentörmäys.

Joni kuuntelee maltilla Eetun kommentteja ja sivaltaa takaisin.

– Jos hän haluaa minuun keskittyä erityisesti, niin se on vain parempi meidän joukkueelle.

Mutta.

– On sekin toki sanottava, että en minäkään väistelemään ala.