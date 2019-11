KHL-pakkien pistepörssiä johtava Juuso Hietanen palaa Leijona-paitaan – mutta voisiko hän palata HPK:hon tulevaisuudessa?

Juuso Hietasen alkukausi KHL:ssä on ollut erityisen vakuuttava. Hämeenlinnalaislähtöinen Hietanen on tehnyt alkukaudella kovaa jälkeä ja 25 ottelussa syntyneillä tehoilla 8+10=18 hän johtaa sarjan puolustajien pistepörssiä.

Samalla myös Hietasen edustama Dynamo Moskova on menestynyt ja löytyy KHL:n läntisen konferenssin kärkiporukoista.

– Saimme hyvän startin alkuun, mutta sitten oli hieman huonompi jakso. Loppupätkä oli joukkueelta aika hyvä – ja saimme käännettyä tärkeitä otteluita voitoiksi. Hyvissä asetelmissa olemme, Hietanen sanoo.

Hietanen on luonnollisesti myös omaan alkukauteensa tyytyväinen.

– Tehoja on samalla tullut henkilökohtaisesti mukavasti ja sitä kautta olen pystynyt joukkuetta auttamaan. Puolustajana tehot ovat tietysti myös ylivoimasta kiinni, sieltähän pakkien pisteet enimmäkseen tulevat. Jos ylivoima toimii, myös tehoja tulee.

Tasaisuudestaan tunnettu Hietanen pelaa jälleen yhtä huippukautta. Oman mausteensa alkukauteen on tuonut se, että Dynamo Moskovan kotihallin kaukaloa puristettiin NHL-mittoihin eli 26 metriä leveäksi.

Sitä, kuinka lähellä Hietanen on tällä hetkellä jopa uran parasta tasoa, pelaajan on vaikeampaa arvioida.

– Yleensä olen tosiaan pystynyt suorittamaan aika tasaisesti. On etu, että Dynamossa olemme pelanneet samaa peliä useamman vuoden. Uusi kaukalo on muuttanut tiettyjä asioita, mutta ainakin alivoimalla on ollut helpompaa antaa painetta pienemmässä tilassa, Hietanen puntaroi.

Monivuotisen tasaisuutensa salaisuudeksi Hietanen näkee sen, että hän on aina kiinnittänyt huomiota kroppansa huoltamiseen.

– Mutta kilometrejä on sen verran takana, että alkaa huomata, että jonkin aikaa on jo pelattukin, Hietanen lisää.

Hietanen on ollut maajoukkueessa vuosien varrella vakiokasvo. Viime kaudella maajoukkuepelit jäivät vähäisemmäksi myös hyvien uutisten vuoksi – sillä Hietanen sai alkuvuodesta 2018 perheenlisäystä.

Torstaina alkavassa Karjala-turnauksessa hän pukeutuu jälleen Leijona-paitaan.

– Tietyllä tavalla se, että pelejä oli vähemmän, oli omakin valinta. Kun kauden aikana on muutenkin paljon poissaoloja, on perheellekin annettava aikaa. Nyt oli ihan selvää, että lähdin mukaan ja on hienoa olla mukana lähes loppuunmyydyssä kotiturnauksessa, Hietanen sanoo.

Karjala-turnauksessa annetaan näyttöjä MM-kisoihin – niin sanoo tekevänsä myös Hietanen.

– Ensin mietitään kuitenkin näitä pelejä ja katsotaan miten seurajoukkueenkin kausi tässä etenee ja katsotaan tilannetta uudestaan. Mutta sen voi sanoa, että maajoukkuepaidassa on aina hienoa olla mukana.

Hämeenlinnassa kiekkoväen piirissä yksi kestotoive on tuntunut olevan jo pitkään se, että HPK-kasvatti Hietanen palaisi Kerhon riveihin.

Hietasen sopimus Dynamo Moskovan kanssa päättyy tähän kauteen. Voisiko Hietanen päättää uransa HPK-paidassa?