Kiekkokartan kysymysmerkillä on kaksi kuukautta aikaa vastauksille – Liigajohto ja -seurat vaikenevat Jokerien tilanteesta

Helsingin Jokerit varmisti paluun jääkiekon SM-liigaan keväällä 1989, kun se kukisti liigakarsinnoissa Oulun Kärpät voitoin 3–2. Hyökkääjälupaus Teemu Selänne oli karsintojen tehokkain pelaaja.

Reilut 33 vuotta myöhemminkin Selänteen nimi on otsikoissa, kun jälleen puuhataan Jokerien paluuta liigajäille.

Tällä kertaa toimintaa on enemmän kabineteissa kuin kaukalossa, ja se kertoo suomalaisen jääkiekon suuresta muutoksesta. Bisnes ajaa monessa tilanteessa urheilun yli. Liiga ei ole ollut urheilullisessa mielessä auki enää vuosikausiin.

Muuttunut on sekin, että kotimaiseen pääsarjaan pyritään tällä kertaa toiseksi korkeimman sarjatason sijaan ulkomailta. Jokerit jätti itäliiga KHL:n helmikuussa ja mielii takaisin kotimaisiin kaukaloihin, jonka jätteihin se kuului ennen vuonna 2014 tapahtunutta loikkaa itään.

Liigan takavuosien väriläiskän paluu voisi olla piristysruiske, mutta Jokerien tie Liigaan on kaikkine omistaja-, halli- ja logokysymyksineen mutkainen.

“Kurrin paketti” vei Nauravan Narrin halut

Jääkiekon SM-liiga Oy linjasi heinäkuussa, että mahdollisen uuden Jokerit-organisaation kaikki taloudelliset ja omistajuuteen liittyvät kytkökset Jokerien aiempaan KHL-projektiin on katkaistava.

Reilu viikko sitten Liiga kertoi, että kaksi erillistä tahoa on lähestynyt Liigaa lisenssiprosessiin liittyen. Toinen tahoista oli Selänteen kasvoja käyttänyt Naurava Narri Oy.

Jokereilta puuttuu kotihalli, kun Helsingissä sijaitseva areena on venäläisomisteinen, eikä siten kelpaa pelipaikaksi.

Jokerit-tavaramerkki, johon logokin kuuluu, on Helsingin Jokerit ry:n hallussa. Yhdistys kertoi viime keskiviikkona, että se on luovuttanut tavaramerkin uudelle taustayhtiölle hallinnoitavaksi pitkällä sopimuksella, eivätkä Jokereissa pitkään vaikuttaneet Jari Kurri ja Harry Harkimo ole missään tekemisissä uuden taustayhtiön kanssa.

Naurava Narri jäi lopulta pois leikistä.

– Olimme valmiit ottamaan Jokerit haltuun 1.9. Me olimme varmoja, että kaikki on ok, Selänne kertoi maanantaina Helsingin Sanomille .

HS:n mukaan Naurava Narri vaati KHL-kytkösten katkaisemista, mutta Helsingin Jokerit ry ilmoitti, että neuvotteluja olisi käytävä Kurrin kanssa. “Kurrin pakettiin” olisi kuulunut edustusjoukkueen ja A-nuorten lisäksi Jokerien nykyisen lomautetun toimistohenkilökunnan palkkaamista uudelleen polkaistavaan liigaseuraan, punttisalitarvikkeita, pelivarusteita ja fanituotteita.

Selänteen ja Säilynojan mukaan vaatimus oli liikaa ja este liigalisenssin saamiselle. Paketin kokonaiskulut olisivat nousseet yli puoleen miljoonaan euroon.

Liiga kommentoi varovasti

Liigalisenssihakemus pitäisi jättää viimeistään 31. lokakuuta, jos Jokerit mielisi sarjaan kaudeksi 2023–24. Kysymyksiä vailla vastauksia on paljon. Aikaa on kaksi kuukautta.

STT tavoitteli Liigan puheenjohtaja Heikki Hiltusta, Liigan toimitusjohtaja Kati Kivimäkeä ja Helsingin Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgströmiä kommentoimaan, miten asiat ovat edenneet tahojen edellisten tiedotteiden jälkeen.

Liigan viestintäjohtaja Tuomas Nyholm vastasi lopulta Hiltuselle ja Kivimäelle osoitettuihin haastattelupyyntöihin ja kertoi, että Liiga pidättäytyy nyt kommentoimasta. Lisenssihakemuksia ei ole jätetty. Liigajohto on tiedotusvälineiden haastateltavissa ensi viikolla kaudenavaustilaisuudessa Tampereella.

Jokerien valmennuspäällikkö Olli-Pekka Yrjänheikki lupasi välittää haastattelupyynnön Borgströmille, jonka yhteystietoja ei ole seuran verkkosivuilla .

Yksi skenaario Jokerien pelipaikan suhteen on ollut se, että he jakaisivat yli 25 vuoden takaisen mallin mukaan Helsingin jäähallin HIFK:n kanssa. Tiedotusvälineet ovat väläytelleet myös Espoon areenaa pelipaikaksi.

STT tavoitteli HIFK:n toimitusjohtaja Markus Lindströmiä, joka ei vastannut puhelimeen, mutta pyysi tekstiviestitse ottamaan yhteyttä uudelleen. Hän ei vastannut hänelle lähetettyyn haastattelupyyntöön.

Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo ja Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro viestittivät, ettei heillä ole kommentoitavaa.

KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa vastasi puhelimeen.

– Jokainen on nähnyt, että viimeiset viikot ovat olleet aika sirkus. Mistään suunnasta ei ole tullut mitään faktaa mihinkään asioihin. Silloin meidän on käytännössä turha kommentoida asiaa, ennen kuin se nousee esiin, hän kertoi.

Ohituskaista on auki Jokereille

Jokerien vuonna 1989 pudottama Kärpät palasi pääsarjaan 2000, kun oululaisjoukkue kukisti karsinnoissa Lahden Pelicansin. Tuon jälkeen sarja suljettiin, mutta Pelicans sai pitää paikkansa. Sittemmin Liigaan on kelpuutettu KalPa, Vaasan Sport, KooKoo ja Mikkelin Jukurit. KalPa, KooKoo ja Jukurit saivat oikeuden liigalisenssin hakemiseen Mestiksen mestareina.

Pari viime kautta Mestiksen kärkiseuroihin kuulunut Kiekko-Espoo kertoi viime vuonna liigatavoitteistaan, mutta seuran operatiivinen johtaja Antti Manninen ei myönnä synkistyneensä Jokerit-uutisointia seuratessaan.

– Fokus on omassa toiminnassamme ja liigaprojektissamme, joka tähtää kahden vuoden päähän ja että olisimme silloin liigakelpoisia, Manninen avasi STT:lle.

Kiekko-Espoon tavoitteena olisi jättää liigalisenssihakemus vuoden päästä tähtäimessä kausi 2024–25. Manninen ei tyrmää Jokerien aikeita.

– Ei ole meidän asia spekuloida muiden tahojen aikeilla, keskitymme omaan tekemiseen.

Liigassa pelaa syyskuussa alkavalla kaudella 15 joukkuetta, joten Jokerit kasvattaisi sarjan historiallisen suuriin mittoihin.

Entä Espoon hallitilanne, mahtuisivatko Jokerit ja Kiekko-Espoo samaan halliin?

– Keskitymme omaan toimintaamme. Ja täällä on muutakin toimintaa, kuten Susijengin pelejä, tenniksen Davis Cup, MM-ringette ja taitoluistelua, Manninen luetteli areenan lähiaikojen tarjontaa.