Kiekkokiuas: Nuorten Leijonien MM-pettymys ei johtunut materiaalista tai pelaajien itsekkyydestä – ”Pelikirja oli Hervannan havumetsästä revitty”

Kiekkokiuas pureutuu vielä kerran päättyneisiin Nuorten Leijonien MM-urakkaan, joka päättyi sijalle neljänneksi. Turnaus jätti jälkeensä sekavan kuvan.

Esille nostetaan Samuel Savolaisen ja Petteri Sihvosen johdolla se, että yksi huippuvalmennuksen mittari on tasalaatuisuus. Siinä katsannossa Nuoret Leijonat epäonnistui, niin heittelevää oli suoritustaso.

– Puolustajat ovat tärkeimpiä indikaattoreita onko esimerkiksi hyökkäyspelikirja kunnossa. Kun katsoin vaikkapa Ville Heinolaa ja Anttoni Honkaa, he joutuivat hakemalla hakemaan minne tässä syöttäisi. Suomalaisen jääkiekon perinteeseen kuuluu, että jokaisessa pelissä näytetään omat kasvot ja sieltä on nähtävillä rakenteita. Nyt niin ei ollut – ja se johti ailahteluun, Sihvonen paaluttaa.

Sihvosen mielestä Nuorten Leijonien taso putosi roimasti Jussi Ahokkaan ja esimerkiksi Jukka Jalosen tasosta päättyneissä MM-kisoissa. Kyse on rekrytoinnista. Kiuas muistuttaa, että huippu-urheilujohtaja Rauli Urama on Helmisestä ilmeisen varma koska Helminen jatkaa Uraman tavoin myös TPS:ään.

– Nyt jostain syystä liitossa palkattiin sitten Raimo Helminen, vain siksi että hän on Helminen, joka on kiistatta ollut hieno legendapelaaja. Päävalmentaja Helminen peluutti totaalisen eri pelikirjaa kuin vaikkapa Jukka Jalonen. Jostain syystä moni, Jalonenkin, tuli kuitenkin pumppaamaan Helmisen renkaita, Sihvonen ihmettelee.

Sihvonen ei suostu ymmärtämään sitä miksi keskustelu on lähtenyt laukalle siitä oliko materiaali riittävää, koska nyt joukkuetta ei valmennettu hyvin. Lisäksi kurittomuus tai individualistisuus on Kiukaan näkemyksen mukaan tekemällä tehty argumentti.

Kyse on siitä, miten heitä valmennetaan. Kurittomuutta voi syyttää, mutta ei silloin, jos pelikuria ei ole valmennettu.

– Nyt vain puolustettiin eteenpäin ja prässättiin aina. Siksi on onnetonta, että tämä laitetaan pelaajien kurittomuuden piikkiin. Kun peli oli tällaista on ihan turha arvioida yksilöitä ovatko he itsekkäitä tai individualisteja. He olisivat pelanneet aivan eri jääkiekkoa, jos siellä olisi ollut toinen valmentaja. En tiedä mistä Hervannan havumetsästä tämä pelikirja revittiin, Sihvonen paaluttaa.

Sihvosen mielestä esimerkiksi jatkuva prässääminen oli väärä ratkaisu peliteoreettisesti.

– Peliteoreettisesti ei voi koko ajan prässätä, se on tuhoon tuomittua. Kun hyökkäyksistä puuttui rytmittäminen, ehkä neljännes hyökkäyksistä on järkevästi prässättävissä, Sihvonen analysoi.

– Jos ajatus on se, että olemme hyökkäyspelijoukkue ja halutaan vastustajan päätyyn. Se ei toteudu jatkuvasti, jos painaa jatkuvasti vain pystyyn. Totta kai peli päättyy sitten omaan päätyyn.

Mitä Kiuas ajattelee siitä, että apuvalmentaja Tuomo Ruudun puheista, jossa hän puhui valmennustehtävistään ”harrastuksena”?

