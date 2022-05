Kiekkokiuas: Paukuttaako Leijonat jälleen kultaa – ja miksi Florida mureni NHL:n pudotuspeleissä?

Kiekkokiuas-podcast luukuttaa taas reilun tunnin lähetyksen piukkaa jääkiekkoasiaa. Pääaiheena on luonnollisesti jääkiekon MM-kisat, Leijonat ja alkulohkon opetukset. Petteri Sihvonen vetää pakasta kovan luvun: Jukka Jalosen Leijonat on pelannut 26 ottelua putkeen ilman tappioita varsinaisella peliajalla. Määrä on kova, mutta kova on prosessi myös sen taustalla.

Lisäksi Kiekkokiuas ottaa käsittelyyn NHL:n pudotuspeleistä opetukset Floridan pudotuspelien tukehtumisen takaa? Ja voisiko GM Bill Zito tehdä sen, mikä Jarmo Kekäläisellä jäi tekemättä: Eli palkata eurooppalaisen huippuosaajan päävalmentajaksi keskinkertaisen havumetsien miehen sijaan?

Tervetuloa lauteille!