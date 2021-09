Kiekkokiuas: Projektin pitäisi huipentua, mutta onko KalPa taantunut välimalliin? Onko HPK matkalla pudotuspeleihin?

Liiga-kausi on pyörähtänyt käyntiin. Vaikka liian suuria johtopäätöksiä on turha vetää ja hätäraketteja ampua taivaalle, joukkueiden suunnasta on saatu orastavia vastauksia.

Kiekkokiukaan vihtojat Samuel Savolainen ja Petteri Sihvonen käsittelevätkin tuoreessa Kiekkokiuas-podcastissa laajoissa silmänaloissa KalPan, Ässien, Jukureiden ja HPK:n tilannetta.

Oliko Jukureiden tuloksellisesti vahva avausviikonloppu silkkaa illuusiota? Onko KalPa hukkaamassa mahdollisuutensa? Muhiiko Ässissä tulehdus? Ja mitä HPK:n ensimmäiset esitykset kertovat, onko oranssi porukka matkalla pudotuspelijunan kyytiin?

Lopuksi tuuletellaan myös urheilujournalismiin liittyviä aiheita.

Tervetuloa lauteille – tästä hyökätään.