KiipMTB kokosi maastopyöräilijät Kiipulaan – Dani Härginen jaksoi polkea voittoon, vaikka takana oli edellispäivän cyclocross-kisa

Helsinkiläinen Dani Härginen polki pitkän reitin voittoon sunnuntaina Kiipulassa kurvailussa maastopyöräilyn KiipMTB-kisassa. Myös cyclocrossia harrastava Härginen selvitti 28 kilometrin kisan ajassa 1.16.03.

Toisena maaliin sujutteli tänä vuonna Tomi Nykänen (1.17.14) ennen Toni Seppälää (1.17.36).

Härginen oli tyytyväinen ajoonsa, vaikka myönsikin edellispäivän kisan hieman tuntuneen kintuissa.

– Ajoin cyclocross-kisan lauantaina Lappeenrannassa ja se kyllä painoi jonkin verran. Ihan hyvin selvitin reitin pahimmatkin kohdat, vaikka kyllähän tämä on aika nopeaa ajoa. Koko ajan sai olla tarkkana, mutta ihan kivaa oli painella, jutteli 2cTeamia edustava Härginen.

Härginen on kovakuntoinen maastoajaja, mutta itseään hän kuvailee enemmänkin harrastelijaksi.

– Koko rahan edestä sitä kuitenkin aina mennään, Härginen nauroi.

KiipMTB:n lyhemmän reitin (14 km) nopein oli CCH:n Eino Mutanen ajallaan 46.15. Sähköpyöräsarjassa (28 km) kovinta kyytiä piti HeatUpin Janne Huttunen (1.06.15).

Pitkän reitin nopein nainen oli 22. sijalle yltänyt TriathlonSuomen Hanna Häkkinen. Hän ylsi aikaan 1.34.18. Lyhemmän reitin paras nainen oli puolestaan seitsemänneksi polkenut CCH:n Mari Pelkonen-Mutanen (49.36).

KiipMTB:n alle 12-vuotiaiden kuuden kilometrin lenkiltä ensimmäisenä maaliin kiri Kurben kiitäjien Roope Vuorinen.

Mukana 160 polkijaa

Neljättä kertaa järjestetty KiipMTB-tapahtuma kokosi ennätysmäärän osallistujia. Tapahtuman järjestäjiin kuulunut Annika Rosenberg laskeskeli Kiipulan jyhkeisiin maisemiin sännänneen noin 160 pyöräilijää.

– Ennakkoon oli ilmoittautunut 146 ajajaa, mutta viikonvaihteen aikana mukaan saatiin vielä lisää polkijoita. Meillä oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilmoittautumislistoilla alusta saakka myös sarja sähköpyörille, ja niitä oli mukana 12. Suosituin sarja oli kuitenkin tänäkin vuonna kahden 14 kilometrin lenkin pitkä matka, jolla oli mukana reilut 80 kilpailijaa, Rosenberg kertoi.

KiipMTB:n järjestelyistä vastasivat Kiipulasäätiö ja pyöräilyseura Tawast Cycling Club.