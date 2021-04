Lammilaislähtöinen kilpakelkkailija Roy Ylä-Onnenvuori kipuaa kohti kansallista kärkeä – "Näyttävä ja ilmava laji"

Moottorikelkkailu mielletään kilpaurheiluna pohjoissuomalaisten temmellyskentäksi. Osasyy on varmasti sillä, että lumivarmojen olosuhteiden vuoksi mm. snowcrossin SM-sarja ajetaan pohjoisessa. Tänä vuonna sarjan osakilpailut ajettiin Kokkolassa, Torniossa ja Paljakassa. Lisäksi Oulussa ajettiin stadioncrossin SM-kilpailu, sekä Rovaniemellä snowcrossin MM- ja EM-kilpailut. Muutama urhoollinen ajaja lajiin on kuitenkin erikoistunut, vaikka kotipaikka on reilusti napapiirin eteläpuolelta. Yksi heistä on lammilaislähtöinen…