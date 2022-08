Kilpakumppanit sanattomia Kalle Rovanperän ylivoiman edessä: "En tiedä, ajaako hän edes täysillä"

Toyotan nuoren rallitähden Kalle Rovanperän suoritukset ovat lyöneet vastustajat MM-sarjassa ällikällä.

Kun kahdeksankertainen mestari Sebastien Ogier vetäytyi osa-aikaeläkkeelle viime kauden jälkeen, aukesi kilpailutilanne uusille urille. Moni povasi Hyundain Ott Tänakin paluuta mestariksi, ja myös Rovanperän tallitoverin Elfyn Evansin uskottiin nousevan vihdoin tittelin vaatimalle tasolle.

Rovanperä on kuitenkin dominoinut MM-sarjaa mielin määrin: hän on napannut viisi voittoa seitsemästä MM-rallista.

– Ei sitä oikein osaa edes selittää, minulla ei ole sanoja kuvailla Kallea. Hänellä on ainakin vähän erilainen ajotyyli minuun verrattuna. Siitä ei ole epäilystä. Sitä olemme yrittäneet tutkia, mutta ei tuollaista asiaa ole helppo omaksua nopeasti, Evans selittää.

– Kallen iskukyvyn kaikki ovat nyt nähneet. Hän on saanut lisää itseluottamusta ralli rallilta, ja sitä kautta menestys on ruokkinut häntä.

Kolmantena MM-sarjassa oleva Evans on jäänyt tallikaveristaan jo 96 pistettä. Walesilainen tarvitsisi todellisen ihmeen noustakseen vielä mestariksi.

– MM-sarjassa minulla on edessäni järjetön työmaa. En edes halua ajatella sitä. Keskityn yhteen kisaan kerrallaan. Olin myös viime vuonna Viron rallissa Kallen jaloissa, mutta Suomi menikin sitten paremmin, Evans ruotii viitaten viime syksyn voittoonsa Jyväskylässä.

Vuoden 2019 maailmanmestari Tänak nostaa Rovanperän menestyksen taustalta esiin myös Toyotan vahvan suorituskyvyn. Jyväskylässä päämajaansa pitävän Jari-Matti Latvalan johtama WRC-tiimi on piessyt kilpailijansa MM-sarjan uudella hybridiaikakaudella.

– Kallen menestys on varsin yksinkertainen yhtälö. Hän on tällä hetkellä ehdottomasti sarjan parhaassa autossa. Lisäksi hänellä on ympärillään tiimi, joka tekee kaikkensa voittaakseen mestaruuden. Jos paketti on kunnossa, ovat tuollaiset tulokset mahdollisia, Tänak sanoo.

Rovanperän, Evansin ja Tänakin lisäksi torstaina käynnistyvässä Suomen MM-rallissa ennakkosuosikkien joukkoon voi laskea myös Toyotan toisen suomalaisen Esapekka Lapin. Pieksämäkeläinen nostaa nuoren tallitoverinsa jo multimestarien Ogierin ja Sebastien Loebin tasolle.

– Ei tässä ole enää sanoja kuvailla koko jätkää. Minusta hän on jo kovempi kuin ne kaksi Sebastienia ainakin tietyllä tavalla. Saavutuksissa toki hän vielä jää, mutta dominointi on uskomatonta luokkaa, Lappi ylistää.

– En tiedä, ajaako hän edes täysillä. Hänen vauhtinsa kuitenkin riittää tällä hetkellä, ja hänelle ei tule mitään notkahduksia. Kalle on ihan omassa kastissaan. Ei siihen oikein kukaan pysty vastaamaan. Toki menestys tulee myös autosta, mutta enemmän se on henkisen puolen hommia.