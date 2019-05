Kohun nostanut soutuepisodi etenee kurinpitovaliokunnalle – Robert Ven pitää kilpaveljen syytöksiä käsittämättöminä

Hämeenlinnan Soutajien Robert Ven on Belgiassa valmistautumisleirillä EM-kisoihin, mutta samaan aikaan Suomen Melonta- ja Soutuliitossa on menossa selvittely tapauksesta, joka nousi medioihin huhtikuun lopulla.

Toinen suomalaissoutaja Joel Naukkarinen yritti nostattaa kohua syyttämällä valmennuspäällikkö Ilona Hiltusta , joka on myös Venin henkilökohtainen valmentaja. Keskeisenä oli väite, että Naukkariselle ei olisi muka annettu näyttömahdollisuuksia maan ykkössoutajaa vastaan.

Naukkarinen on mielestään joutunut epäreiluun tilanteeseen tavoitellessaan paikkaa Tokion vuoden 2020 olympialaisiin. Jokaisella maalla on yksikkösoutuun enintään yksi paikka ja 26-vuotias Naukkarinen on lanseerannut itsensä kultamitalikandidaatiksi. Moni media on mennyt mukaan näihin väitteisiin.

Kiinnostavaa on, että Naukkarisella ei ole varsinaisesti näyttöjä väitteidensä tueksi. Hän itse on jättänyt esimerkiksi SM-soudut viime vuosina väliin.

Robert Ven sen sijaan on voittanut SM-kullan kuudesti peräkkäin vuosina 2013–2018 ja ollut koko ajan selkeästi paras suomalainen kansainvälisissä kisoissa.

Ven pitääkin monen muun tavoin koko episodia täysin käsittämättömänä.

– Tätä on jatkunut kulisseissa jo parisen vuotta, mutta nyt se nousi medioihin Naukkarisen julkisen avautumisen myötä. Hän ei ole itse suostunut kisaamaan suomalaisia vastaan, mutta syyttää muita. Minä sen sijaan olen soutanut kaikki karsinnat. Nämä aiheettomat syytökset eivät ole kohdistuneet vain minuun, vaan niistä on joutunut kärsimään moni suomalaisessa soutuyhteisössä, 28-vuotias Ven muistuttaa.

Naukkarinen oli tämän kevään karsinnoista poissa vedoten opintoihinsa Kuopiossa, mutta toisen karsintakisan aikana hän olikin Tanskassa. Siellä hän on harjoitellut saksalaisen valmentajansa johdolla.

Liiton hallitus on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin tapahtumien selvittämiseksi. Asia etenee kurinpitovaliokunnalle.

Maailmancupin avauskisassa Bulgariassa Ven souti A-finaalin kolmanneksi. Naukkarisen toivoma keskinäinen kansainvälinen kohtaaminen ei toteutunut, koska hän jäi B-finaaliin ja oli lopputuloksissa vasta yhdeksäs.

Tasoero soutajien välillä oli edelleen selkeä ja näin liitto nimesi Venin EM-kisojen lisäksi suoraan myös jo elokuun MM-kisoihin.

– Melkoinen haloo ennen kisoja, mutta kupla päättyi kisoissa samalla tavalla kuin aiemminkin, Ven summaa.

Naukkarinen on soutanut kaksikkoa ja vuoden 2016 olympiapaikan mentyä ohi hän parinsa kanssa asetti tavoitteeksi vuoden 2020 olympialaiset. Tämän vuoden maaliskuussa Antti Kilpeläinen kuitenkin ilmoitti, että kilpaura on ohi ja asia julkistettiin kaksikon nettisivustolla.