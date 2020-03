Kokoontumiskielto ja suljetut liikuntapaikat pakottavat urheilijat etätöihin – Cheerleading-joukkueilta nopea reaktio

Kun Suomen hallitus viime torstaina teki ensimmäiset isot linjauksensa koronavirusepidemian rajoittamiseksi, se käytännössä seisautti suosituksillaan joukkueharjoittelun eri urheilulajeissa. Loputkin liikuntapaikat sulkevat ovensa keskiviikosta alkaen 13. huhtikuuta asti.

Cheerleadingin hämeenlinnalainen erikoisseura Hämeenlinna Cheer Team otti härkää sarvista heti perjantaina, kun pakollinen toimintatauko alkoi. Jo maanantaina seuran valmennusjohto oli suunnitellut etäharjoitteluohjelmansa ja tiedottanut siitä seuran jäsenille ennen kuin hallitus ehti kertoa keskiviikkona alkavasta, valmiuslain alaisesta poikkeustilasta.

HCT on siis jo keskiviikkona valmiina jatkamaan toimintaansa, vaikka normaalista tilanteesta ei varsinkaan joukkuelajin harjoittelussa voida puhua, kun yli kymmenen hengen kokoontumiset on käytännössä kielletty.

– Valmennusjohto mietti, miten saataisiin ylläpidettyä treenimotivaatiota ja kuntoa sekä ehkäistyä harjoituksiin paluun jälkeisiä loukkaantumisia, kertoo HCT:n puheenjohtaja Krista Koskinen.

– Valmentajat ovat WhatsAppilla yhteydessä urheilijaryhmiinsä. Harrastajille on taitopassi, joka sisältää esimerkiksi pyörälenkkejä ja tanssinharjoittelua videoiden avulla. Kilpajoukkueilla treeniajat pyritään pitämään niin, että valmentaja antaa aina silloin ohjeet, mitä tehdään. He voivat ohjata tarvittaessa videopuheluilla ja näyttää mallia.

Kaikki cheerleading-tapahtumat on peruttu Suomessa toukokuun loppuun asti. Tuona aikana HCT:llä olisi ollut myös seuran kevätnäytös ja kahdet kisat. Myös kesäkuun alun kauden päätöskilpailu Summer Cheer Cup on uhattuna.

Koskisen mukaan HCT pyrkii parhaansa mukaan kompensoimaan etävalmennuksella taka-askeleita, joita joukkuelajissa pelkkä yksinharjoittelu väkisin aiheuttaa.

– Harjoitukset ovat aina ryhminä ja lajin ytimessä olevat stuntit tehdään aina neljän ryhmissä, joissa jokaisella on oma roolinsa. On sovittu, että valmentajat soittavat kerran viikossa kaikille urheilijoille kyselläkseen kuulumisia. Urheilijoita on kehotettu pitämään yhteyttä toisiinsa, jotta joukkuehenki säilyisi mahdollisimman hyvänä, Koskinen selvittää.

Metsä on vielä auki yleisurheilijoille

Perinteisesti hivenen itsenäisempään harjoitteluun luottava yleisurheilu on joutunut päivittämään toimintaansa askel askeleelta kohti niin sanottua etäharjoittelua. Käytännössä se on tarkoittanut kilpaurheilijoiden siirtymistä hallista metsään.

Hämeenlinnan Tarmolta lähti ensin perjantaina harjoittelumahdollisuus Säästöpankki-areenan hallioloissa, sitten tiistaina korvaavat olosuhteet Kaurialan kentältä.

– Metsää meiltä ei ole suljettu, ja esimerkiksi Ahveniston rappuset ovat hyvää lihasvoima- ja peruskuntoharjoittelua, vaikkei ehkä lajinomaista. Harjoittelun pystyy siirtämään myös maantielle, ja mäkiä voi juosta. Nyt siirrytään 50 vuotta ajassa taaksepäin, Tarmon urheilutoiminnan päällikkö Veli-Pekka Kokkonen toteaa.

– Kannustamme tekemään omaehtoista harjoittelua. Heti, kun pääsemme Kaurialaan tai punttisalille, olisi hyvä olla valmiudessa. 15-vuotiaalle olisi ehdottoman tärkeää päästä tekemään myös lihaskuntoa. Isoin sääli on, ettemme pääse Kaurialaan eli piikkarit jalassa suorituspaikoille.

Kilpaurheilijoilla on Kokkosen mukaan valmentajineen omat suunnitelmansa, mutta poikkeustila käytännössä seisautti urheilukoulut ja nuorten jatkoryhmät kokonaan.

– Lähivalmennusta emme nyt harrasta, ja on urheilijasta kiinni, miten paljon hän kaipaa sitä. Nuorille se ryhmässä tekeminen on varmasti tärkeämpää. Pyrimme silti ylläpitämään tämän toisen peruskuntokauden tyyppistä harjoittelua suurimmaksi osaksi etävalmennuksella.

Uimareilla pidemmän tähtäimen suunnitelmien aika

Perjantaina suljettiin myös Hämeenlinnan uimahalli. Kun kaikki muutkin liikuntatilat suljetaan keskiviikosta alkaen, Hämeenlinnan Uimaseuran urheilijat eivät pääse kuntosalillekaan vaille harjoitteluympäristöään.

Uimaseura perui perjantaina kaiken toimintansa viikoksi, mutta alkuviikosta uimarit joutuivat valmentajineen pidemmäksi aikaa ”etätöihin”.

– Olemme antaneet kilparyhmille kotonatehtäviä omatoimisia kuivaharjoitteita, ja pyytäneet pitämään sykemittarin avulla harjoituspäiväkirjaa, niin käymme kokonaisuutta läpi jossain vaiheessa. Ei sitä kuivaharjoittelua voi määräänsä enempää lisätäkään, kun ei ole punttisalejakaan käytössä, sanoo HäUS:n valmennuspäällikkö Juuso Rantanen.

Vaikka uintiharjoittelu on saanut viime vuosina monipuolisuutta altaan ulkopuolella, on uimahallien sulkeminen uinnin harjoittelun kannalta todella rajoittavaa myös mahdollisen kilpailukesän tuloskuntoa ajatellen.

– Ensimmäinen kysymys on, että onko kesälläkään mitään kisoja, joissa testata kuntoa. Nuorissa meillä oli hyvä draivi, ja aikarajat alkoivat lähestyä, eli heidän osaltaan on kurja tilanne, Rantanen toteaa.

– Voi olla, että arvokisoihin ei ole asiaa kesällä, kun ei päästä kokeilemaan aikarajojen rikkomista. Nyt pitää tehdä pidemmän tähtäimen suunnitelma ja pohjia syksylle. HäSa