Kolottaako urheiluhammasta? – Tässä ovat maanantain tv-urheilut

TV-urheilu maanantaina 4.5.

Ruutu+

21.00 ECL: hREDS–JYP ja HAVU–Linköping HC .

Elisa viihde sport1

18.00 Korisliiga: Nokia–Karhubasket (22.4.2018).

C More Max

16.45 Suomalaiset F1-voitot: Kiinan GP 2007. 19.00 Ruotsin ravit: Färjestad.

C More Sport 1

16.00 F1 Esports: Virtual Grand Prix. 20.00 MM kiekko: Kultajahti 2016 Suomi–Valko-Venäjä. 00.10 PGA TOUR Virtual Golf: Video Game Challenge.

C More Sport 2

16.50 La Liga Klassikko 2012: Atlético Madrid–Real Madrid. 20.45 Historian takasiivellä: Saksan GP 1999. 22.25 Suomalaiset F1-voitot: Kiinan GP 2007.

Eurosport 1

07.00 (u) Rion jalkapallofinaali. 08.00 (u), 09.32 (u) Uintiurheilu–Indianapolis. 10.58 (u), 11.59 (u), 20.03 (u), 21.02 (u) Snooker–Sheffield. 14.03 (u) Tennis–Ranskan Avoin. 16.03 (s) Pyöräily–TOUR FOR ALL. 16.22 (u), 18.36 (u) Tennis–Ranskan Avoin. 23.05 (u) Pyöräily–Tour of Andalusia. 00.35 (u) Pyöräily–Gent–Wevelgem. 02.07 (u) Pyöräily–E3 Harelbeke. 03.57 (u), 05.28 (u) Uintiurheilu–Indianapolis.

Eurosport 2

05.06 (u) Pöytätennis–Qatar Open. 06.01 (u) Kolmen vallin kara–Valencia. 07.00 (u), 09.01 (u), 10.31 (u) Tennis–Ranskan Avoin. 11.50 (u) WATTS muut lajit. 13.03 (u) Formula E. 14.07 (u), 14.34 (u), 15.05 (u) Superbike–Ranska. 15.53 (u) ERC-sarja, Kausikooste. 16.59 (u) Pyöräily–Tour of Andalusia. 18.26 (u) Pyöräily–Gent–Wevelgem. 20.01 (u) Pyöräily–E3 Harelbeke. 21.42 (u) Pyöräily–Tour of Algarve. 23.01 (u), 23.57 (u), 01.52 (u), 03.22 (u) Snooker–Sheffield. 05.15 (u) Superbike–Ranska.

Viasat jalkapallo

10.00 (u) Chelsea–Tottenham. 13.00 (u) Chelsea–Aston Villa 09/10. 19.00 (u) Leverkusen–Dortmund. 21.30 (u) Southampton–Leicester 19/20. 22.30 (u) Norwich–Chelsea.