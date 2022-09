Kolumni: Jalkapalloromantikon unelmakausi alkaa tosissaan tiistaina Mestareiden liigalla – Luvassa taas herkkua monessa lohkossa

Tiistai-iltana on taas vuorossa ensimmäistä kertaa tänä syksynä se hetki, kun kaunis klassikko Mestareiden liigan hymni kajahtaa jalkapallostadionien äänentoistojärjestelmistä ympäri Eurooppaa. Kansallisia sarjoja on toki jo pelattu muutaman viikon ajan, mutta tämä on se sarja, jota moni jalkapallon ystävä odottaa vesi kielellä alkavaksi. Samalla alkaa huippufutiksen ilotulitus, kun lohkovaihe pelataan tiuhaan tahtiin läpi ennen loppuvuodesta...