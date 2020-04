Kolumni: Miltä muun Euroopan koronavirustilanne näyttää Italiasta katsottuna – urheilunkin osalta?

Italia on maa, joka jättää harvan ihmisen kylmäksi, suuntaan tai toiseen.

Koronaviruksen tumman pilven alla Italia on uutisissa joka päivä. Joka maassa Euroopassa odotetaan uutisia joka päivä Italiasta: Josko nyt tuntematon ja näkymätön vihollinen alkaisi jo hellittämään?

Syy on selvä, jokainen uutinen Italiasta antaa osviittaa tai orastavan ennustuksen siitä mitä omassa kotikylässä voi tapahtua seuraavaksi.

Italiasta käsin katsottuna muuta Eurooppaa kohti katsoessa asetelma on päinvastainen. Tulee seurattua ikään kuin jo nähtyä elokuvaa parin tai muutaman viikon viiveellä. Koko ajan tekisi mieli huutaa melkein jokaisen kohtauksen perään, että hei – seuraavaksi tulee tapahtumaan tämä ja sitä seuraavan kohtauksen jälkeen tämä. Tulee mieli olla juonenpaljastaja.

Onneksi edes jonkunlainen itsekriittisyys jarruttaa juonenpaljastustarvetta, koska siihen ei riitä edes minimaalinen ekspertiisi.

Ja loppujen lopuksi, vaikka virus on sama, niin ympäristö on eri. Ympäristön voi tuntea olemalla ympäristössä.

Eri ympäristöillä on jossain asioissa totaaliset erot ja kompleksisessa systeemissä kuten ympäristöt ovat, eri ympäristöjen erot vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen totaalisen eri tavalla.

Jalkapallossa ammatikseen työskentelevänä tulee seurattua Suomessa käytävää koronavirukseen liittyvää keskustelua, varsinkin jalkapallovalmentajien totaalisesti muuttunutta vaarassa olevaa asemaa ja osittain myös poleemista ylösnousemusta omasta asemasta ja palkattomasta olotilasta.

Aktivoituneet valmentajat pyytävät ammattimielessä apua jopa valtiolta. Ja valtio ja lajiliitto antavat noihin kutsuihin jopa orastavia vastauksia. Ainakin on kommunikatiivinen keskinäinen suhde olemassa hätää kärsivien päätoimisten valmentajien ja valtion alaisuudessa olevan keskusjärjestön kanssa.

Tästä perspektiivistä tarkasteltuna Italian toimintakenttä verrattuna Suomen vastaavaan, ovat kuin yö ja päivä.

Italialaisilta valmentajilta ei tule yhtäkään avautumista julkisuudessa vaikeasta tilanteesta, vielä vähemmän katsotaan avun saannissa valtion tai keskusjärjestön suuntaan.

Syitä erilaiseen automaattiseen käyttäytymismalliin on ennen kaikkea kaksi.

Ensimmäinen on se, että Suomessa yksilön ja valtion suhde on intiimimpi, konkreettisempi ja toimivampi. Jollain selvällä tavalla se on jopa asiakassuhde.

Yksilöllä Suomessa on odotukset valtiolle. Oikeus odotuksille. Ja sitä käytetään.

Loppujen lopuksi Suomessa on ihmisellä turvaverkko valtion puolesta tarjottuna olemassa.

Italiassa eri syistä johtuen yksilöillä ei ole minkäänlaisia odotuksia valtiolle. Ei ole oikein suhdetta ihmisen ja valtion välillä. Jos jonkunlainen suhde on, se on korkeintaan ironinen suhde, varsinkin yksilöltä valtion suuntaan.

Valtiolta ei odoteta mitään. Vahvimmat turvaverkot, mutta sitäkin sitovammat, löytyvät suvun sisältä. Joten kriisin puhjetessa, valtio on viimeinen instanssi, kenen suuntaan avunpyyntö lähetetään.

Toiseksi, Italia elää omaa arkeaan säännöllisellä frekvenssillä erilaisten kriisien kanssa. On ollut vuosikymmeniä kestäviä eri ääriliikkeiden terrorismilaineita, milloin missäkin on merkittävän määrän uhreja vaativia maanjäristyksiä, milloin on pariksi kuukaudeksi arjen pysäyttäviä tulvia, milloin sortuu kaupungin tärkein silta, joka vie mennessään kokonaisia perheitä.

Historia ja varsinkin lähihistoria on tehnyt italialaiset fatalisteiksi. Lohtua ja turvaa etsitään lähipiiristä, suvusta ja perheestä, siitä suhdelosta, jos käytetään filosofi Frank Martelan osuvaa sanaa. Lohtua ei etsitä valtiolta tai organisaatioilta.

Se ei ole suomalaisille niin itsestään selvä asia, koska eri suhdelot ovat erilaisia.

Hyvänä esimerkkinä erilaisesta ajattelutavasta käyköön vihreiden poliitikon ja tietokirjailijan Osmo Soininvaaran twiitti, jossa hän epäili koronapandemian yhdeksi pesäkkeeksi italialaiset vanhainkodit.

Italiassa ihmistä ei lähetetä iän karttuessa vanhainkotiin, koska vanhainkotikulttuuri on todella ohut, paikoin olematon.

He vanhenevat suvussa, perheessä.

Kirjoittaja on Italiassa työskentelevä ammattijalkapallovalmentaja.