Sihvosen analyysi: Komento vaihtuu Antti Pennaselta Matti Tiilikaiselle

Ehkä minunkin sopii tällä kertaa tehdä avoimesti analyysi siltä kantilta, mikä olisi hyväksi hämeenlinnalaiselle jääkiekkoilulle. Toki aina olen sen tehnyt niin, mutta peitellymmin. Jos seuratoiminnalle laajemmin sekä valmentamiselle ja pelille erikseen asettamani ehdot on täytetty, saati ylitetty, on se saattanut merkitä Kerholle jopa Suomen mestaruutta, kuten keväällä 2019.

Matti Tiilikaisen astuessa Antti Pennasen suuriin päävalmentajan saappaisiin totean, ettei kyse ole ollenkaan ainoastaan Tiilikaisen kyvyistä täyttää nuo saappaat, vaan enemminkin kyse on siitä, miten seura kykenee tukemaan Tiilikaista, ja, tosi sanoen, miten Pallokerhon urheilujohtaja Mika Toivola onnistuu auttamaan ja pitämään Tiilikaisen puolia.

Pennasen show oli Pennasen show, ja hänkin tarvitsi, kuten hän on itsekin myöntänyt, ennen muuta urheilujohtaja Toivolaa tuekseen. Pennanen tuli nelisen vuotta sitten seuraan, joka oli luvalla sanoen tuuliajolla. Se oli otollinen paikka Pennasen alkaa operoida haluamallaan tavalla.

Tiilikainen palaa kasvattajaseuraansa Saksasta aivan toisenlaisiin olosuhteisiin. Seuran talous on raitis, kiitos urheilupuolen suorituksen, eli käytännössä mestaruuden tähden. Lisäksi komentoketju on kunnossa ylhäältä alas. Puheenjohtaja Matti Vihervuoren hallitus on jämäkkä ja realistinen, talous on toimitusjohtaja Antti Toivasen kontolla ja urheilupuoli Toivolan hanskassa. Neljä vuotta sitten tilanne ei ollut ollenkaan näin sees.

Suuri huoleni kohdistuu siihen, ettei nyt vain odotukset olisi liian korkealla seuran, sponsorien ja etenkin kannattajien piirissä. Ei ole ollenkaan helppoa palata maanpinnalle siitä, mitä sittenkin aika odottamatta tapahtui keväällä 2019. On osattava määritellä ja justeerata realistisia tavoitteita sille, mitä uuden päävalmentaja Tiilikaisen ajalta voi odottaa.

Minulla on ehdotus, ja analyysi ehdotukseni perusteiksi.

Kun niinkin loistava valmentaja kuin Antti Pennanen saa huikeilla valmennuskyvyillään ja talouden realiteetit tunnustavalla pelaajahankintapolitiikalla aikaan – kuten nyt kesken jääneellä ns. koronakaudella 2019–2020 – hienon taistelun runkosarjan sijoituksesta kuusi, voidaan se määritellä HPK:n eräänlaiseksi maksimiksi tulevinakin kausina.

Tiilikaisella on kova työt johtaa runkosarjassa joukkueensa kymmenen sakkiin, kuuden parhaan joukkoon pääsy olisi jo sensaatio. Muun haihatteleminen olisi pitkällä tähtäimellä jopa tuhoisaa seuran ja koko hämeenlinnalaisen jääkiekkoilun kannalta.

Arvioni mukaan Liigasta on tullut sarja, jossa juurikin runkosarja ja sen 60 ottelun kova potpuri mittaa seuran ja joukkueiden varsinaisen iskukyvyn. Sen jälkeen pelattavissa pudotuspeleissä voi sitten tapahtua yllätyksiäkin, kuten keväältä 2019 hyvin muistamme. Ja, mitä tulee kevääseen 2019, jopa TPS, Tappara ja Kärpät olivat pelillisesti kehnoja ja siinä alennuksen tilassa, jossa melkein kaikki joukkueet olivat olleet muutaman vuoden ajan. Siihen saumaan Pennanen iski.

Matti Tiilikaiselle annan yhden vissin ohjeen. Katsokoon Tiilikainen tarkasti, miten Lukko ja KooKoo pelasivat nyt kesken jääneen kauden viimeiset pari kuukautta. Etenkin se, miten Pekka Virran pelitapa toimi Lukossa, siinä on jotain, joka on hyvin tuttua Tiilikaiselle niiltä vuosilta, jotka hän valmensi HPK:n B- ja A-junioreita. Kyseissä pelitavassa ei ole mitään ihmeellistä, tai on, se ihmeellisyys tulee siitä, ettei sitä muissa joukkueissa ymmärretä – eikä ehkä aina osatakaan – peluuttaa, vaalia ja kultivoida.

Panen pääni pantiksi, että tuo – varsin hoopeekolainen – pelitapa riittää siihen, minkä pelaajamateriaalin Tiilikainen ikinä saakaan käyttöönsä, sillä saadaan kaikki irti pelaajista ja joukkueesta.

Alleviivaan vielä, että Mika Toivolan tehtävä on sparrata ja auttaa sekä olla vuorovaikutuksessa kaikin mahdollisin tavoin Tiilikaisen ja tämän koko valmennustiimin kanssa. No, sen nämä kaksi ammattilaista osaavat. Oma, konstikkaampi lukunsa Toivolan tehtävässä tulee olemaan muun HPK-väen paimentaminen siltä osin, että Tiilikaisen työrauha säilyy silloinkin, kun peleissä ei edetä voitosta voittoon.

Kaikkineen tässä asetelmassa katseeni kohdistuu enemmän Toivolaan kuin Tiilikaiseen. Tiilikainen on Toivolan palkkaama päävalmentaja. Vähintäänkin yhtä paljon kuin Tiilikaista nyt mitataan Toivolaa. Luottoni on kova kahden mestaruuden voittaneeseen urheilujohtajaan.