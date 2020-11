Kommentti: Case Lundellin möhliminen oli isku Liigan kurinpidon uskottavuudelle

Isku myös kurinpidon uskottavuudelle On myönnettävä, että HPK:n ja HIFK:n ottelun tiimellyksessä myös toimittajalla jäi livetilanteessa noteeraamatta Anton Lundellin häijy poikittainen maila Jere Innalan niskaan. Niin kävi myös ottelun tuomaristolle, kun peli oli siirtynyt jo ”rikospaikalta” muualle. Se on valitettavaa, mutta sittenkin inhimillistä. Sitä on kuitenkin vaikeampi – ja lähes mahdotonta – ymmärtää, että Liigan…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.