Kommentti: Naisten MM-turnaus ylittänyt kaikki odotukset – “Maailman silmät ovat auenneet”

Välierä Englanti-USA keräsi saarivaltakunnassa televisioiden ääreen enemmän katsojia, kuin keväinen miesten Mestarien liigan täysenglantilainen finaali. Se oli selvä viesti siitä, että jalkapalloilevan maailman silmät ovat auenneet isosti naisten pelille.

Kuukauden mittainen rupeama saa päätöksensä tänään, kun Ranskan Lyon toimii näyttämönä naisten jalkapallon MM-turnauksen finaalille.

Naisten MM-turnaus on lyönyt oikeastaan kaikki sille etukäteen ladatut odotukset ja se on toiminut pelin lisäksi globaalina kanavana keskustelulle tasa-arvosta ja naisten asemasta urheilussa ja laajemmin yhteiskunnissa. Kahdeksannet naisten kisat osuivat aikaan, jolloin pelin laatu tukee ja antaa perusteita tässä mittakaavassa ensimmäistä kertaa naisten vaatimuksia sille arvostukselle, jota miesten peli on nauttinut jo kauan.

Pelin tason nousu liittyy ensisijaisesti naisten parantuneisiin mahdollisuuksiin harjoitella ja urheilla ammattimaisesti. Henkilökohtainen taitotaso on aiemminkin ollut hyvä, puutteet ovat liittyneet etenkin fysiikkaan. Tämän turnauksen perusteella voidaan sanoa, että naisten fyysiset ominaisuudet pelaajina alkavat olla sillä tasolla, mikä mahdollistaa modernin ja intensiivisen jalkapallon toteutumisen kentällä.

Korkeat prässit, niiden purkaminen sekä nopeat tilanteen- ja puolenvaihdot tekevät nykyjalkapallosta nopean pelin, mitä puutteellisella fysiikalla ei yksinkertaisesti pysty pelaamaan.

Myös taktisella puolella on otettu isoja askeleita eteenpäin. Samoin kuin fysiikka, myös pelin ymmärtäminen on osa-alue minkä sisäistäminen vaatii aikaa ja paneutumista. Taktinen osaaminen on isossa roolissa, jos ja kun jalkapallo-ottelu näyttäytyy katsojalle laadukkaana pelinä.

Ranskan turnauksessa varsinkin pudotuspelijoukkueet ovat pystyneet toteuttamaan kiitettävästi valmentajiensa pelisuunnitelmaa, eikä erityisen naiiveja tai helppoja taktisia kömmähdyksiä ole nähty. Aivan kuten itse suoritteiden toteuttaminen kentällä, myös taktisen osaamisen konkretisoituminen vaatii riittävää fyysistä tasoa.

Vaikka eurooppalaisten maiden esiinmarssi näissä kisoissa on ollut komea, hallitseva mestari USA on silti illan finaalissa puolustamassa titteliään.

Se on edennyt vastustajien kannalta pelottavan laajan ja laadukkaan materiaalinsa avulla vakuuttavasti haastajasta toiseen, eikä vielä yksikään maa ole kyennyt sitä tosissaan horjuttamaan. Siinä samalla finaaliinkin isona suosikkina lähtevä joukkue on noussut eturintamaan edustamaan vahvoilla äänenpainoilla kaikkea sitä, mistä tämän vuoden turnauksessa on ollut pelien lisäksi kyse.

Eurooppa koputtaa kuitenkin entistä lujempaa USAn ovea ja tänään murtautumista yrittää maanosan hallitseva mestari Hollanti.

Vielä Lyonissa tähtipaitojen kapteeni ja yksi turnauksen puheenaiheista Megan Rapinoe nostaa todennäköisesti palkintopystin ilmaan, mutta aika, jolloin USAn dominanssi päättyy, tulee koko ajan lähemmäksi.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että USA katoaisi naisten jalkapallon huipulta. Maa, jossa on yli seitsemän miljoonaa rekisteröityä pelaajaa tuottaa lahjakkuuksia varmasti myös jatkossa.