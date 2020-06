Analyysi: Päävalmentaja Toni Koskelan päätettävä mestarisuosikki HJK:n pelistä – ei muiden

Usein kuullaan mediassa puhuttavan, että pallopelit ovat nykyään liian valmentajakeskeisiä. Niin se tietenkään ei ole.

Jo ihan perusvaativan järjestelmän teoria ja sitä kautta luonnollinen dynamiikka pitävät siitä huolen, että valmentajan asema tai merkitys ei voi olla eikä saa olla isompi kuin se on. Samalla tavalla myöskään pelaajan merkitys ja rooli ei ole, ei saa olla, eikä voi olla isompi kuin se on.

Sama koskee jokaista tekijää ja jokaista elementtiä koko palapelissä. Jokaisella on oma roolinsa ja sillä siisti. Lisäksi jokaisen pitää hyväksyä oma roolinsa – ja sillä siisti.

Toiseksi, valmentajan rooli ei voi olla koskaan liian iso koska viime kädessä pallopelijoukkueissa on ainoastaan muutama todellinen pelin spesialisti – eli päävalmentaja ja hänen valmennustiiminsä jäsenet.

Pelaajat puolestaan eivät ole pelin spesialisteja, sillä he ovat kapean roolin toteuttajia – he ovat pelaajia.

Toimitusjohtajatkaan eivät ole pelin spesialisteja, he ovat toimitusjohtajia.

Ongelma tulee siinä kohtaa ilmiselväksi, kun valmentaja pelin spesialistina ei voi toteuttaa omaa erityisosaamisaluettaan koska hänen ei anneta toteuttaa tätä osaamista pelin spesialistina.

Valmentajien on usein pidettävä puoliaan ollakseen pelin spesialisteja ja se voi usein tarkoittaa oman merkityksen nostamista seuran sisällä jopa yli tarvittavien rajojen.

Jos Koskela haluaa maksimoida joukkueensa potentiaalin, hänen täytyy olla se, joka on kasvot seuran urheilupuolen toiminnalle ja vieläkin enemmän seuran taustapeleissä.

HJK on alkavan Veikkausliigakauden ylivoimainen suosikki. Heillä on parhaat – ainakin mainostetuimmat – resurssit, heillä on eniten suosikkikuorman stressiä ja heillä on parhaat pelaajat.

Heillä on myös tämän hetken Veikkausliigan yksi parhaista valmentajista – Toni Koskela.

HJK pelaa potentiaalisesti voittavaa jalkapalloa niin kuin se pelaa, koska joukkuetta valmentaa päävalmentaja Koskela oman valmennusryhmänsä kanssa. HJK ei pelaa sen kaltaista jalkapalloa koska HJK:ssa on töissä tämä tai tämä myyntimies tai sellainen ja sellainen toimitusjohtaja.

He ovat HJK:n palveluksessa ja heidän tehtävänsä on tuottaa kaikki mahdolliset työkalut valmentajalle pelata tietynlaista jalkapalloa ja ennen kaikkea tietysti voittavaa jalkapalloa.

HJK:n pelaaman jalkapallon täytyy olla Toni Koskelan prosessi ja ainoastaan Toni Koskelan prosessi. Hänen pitää taistella valitun prosessin puolesta usein ja ennen kaikkea nimenomaan oman seuran sisällä.

Jos Koskela sitä ei tee, ollaan jälleen tutussa tilanteessa epäonnistuneen kauden jälkeen, missä parhaassa tapauksessa toimitusjohtaja Aki Riihilahti päätyy twiittailemaan liikuttavan altruistisesti ja jatkamaan hommiaan, kun samalla Koskela ajautuu etsimään uutta työpaikkaa.

Kirjoittaja on entinen FC Hongan valmentaja Veikkausliigassa, joka toimii ensi kaudella kyproslaisen Pafos FC:n U17-, U19- ja U21-joukkueiden päävalmentajana.