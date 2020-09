Kommentti: Steelers unohti verkkosivuillaan, että salibandyn F-liiga alkoi – "Ilmaiset asiat voi hoitaa joko hyvin tai huonosti"

F-liigassa pelaava Steelersin miesten joukkue on esiintynyt alkukauden kolmessa ensimmäisessä ottelussa mainiosti ja saavuttanut odotettua parempia tuloksia. Joukkue on napsinut pisteitä jokaisesta pelistä ja on onnistunut horjuttamaan jopa sarjan suuria TPS:ää ja SPV:tä. Seuran ympärillä on ainakin vielä tässä vaiheessa aiempia kausia parempaa pöhinää.

Täksi kaudeksi miesten Salibandyliigan muututtua F-liigaksi, sarja sai brändiuudistuksensa myötä osakseen suurta näkyvyyttä.

Viestinnästä huokui tahto viedä toimintaa entistä ammattimaisempaan suuntaan. Näin F-liigan ja sen seurojen toiminnan arvostaminenkin nousisi uudelle tasolle.

Osin se on onnistunut, mutta paikallisella tasolla tekemistä riittää jo alkeissa – erityisesti Steelers Hämeenlinnalla.

Vaikka on selvää, että Steelersista puhuttaessa ei puhuta täysverisestä ammattilaisorganisaatiosta vaan osin myös talkoohengellä pyörivästä seurasta, voisi seuralta silti odottaa edes aakkosten alusta löytyvien perusasioiden kuntoon laittamista.

Tuntuu käsittämättömältä, että sarjaa on pelattu jo kolme ottelua, eikä seura ole saanut sunnuntaihin mennessä sivuilleen päivitettyä edes miesten tämän kauden otteluohjelmaa. Lisäksi joukkuesivuilla ”komeilee” vielä viime kauden joukkue ja yhteistyökumppanit-osio on täysin tyhjä. Naisten otteluohjelma sentään löytyy.

Näiden asioiden kuntoon laittaminen ei vaadi mahdotonta ponnistelua. Verkkosivuista, joiden tulisi olla seurojen pääasiallinen viestintäkanava, jää suoraan sanoen välinpitämättömyyden ja puuhastelun maku. Sitä Steelers tuskin haluaa viestiä.

Seura toki käyttää myös Facebookia tiedotuskanavanaan ja sen asiat löytyvät etusivulta, mutta vaatii jo yleisöltä hieman salapoliisityötä selvittää, että esimerkiksi lauantain SPV-ottelu pelattiin Loimua-areenan sijaan Iittala-hallissa. Voi vain toivoa, että Loimua-areenan oville ei eksynyt yhtään tietämätöntä ottelusta kiinnostunutta salibandyn ystävää paikalle.

Suoraan sanoen: Steelersin yllätysvalmiutta osoittanut joukkue ansaitsee parempaa, mutta niin ansaitsee myös sen toimintaa seuraava ja tukeva yleisö sekä yhteistyökumppanit.

Joukkue on terästäytynyt kentällä, mutta nyt voisi olla viimeinen hetki herätä F-liigakauden alkamiseen myös verkkosivujen osalta.

Rahassa Steelers ei kylve, mutta nyt puhutaan lopulta ilmaisista asioista, jotka voi hoitaa joko hyvin, huonosti – tai hyvin huonosti.