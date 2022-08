Koripallomaajoukkue aloittaa MM-jatkokarsinnan erinomaisista asemista

Suomen miesten koripallomaajoukkue haluaa rikkoa Israelin pelirytmin, kun joukkue aloittaa tänä iltana kello 18.30 MM-jatkokarsinnan Tampereen Areenalla.

Suomi lähtee jatkokarsintaan erinomaisista asemista, koska alkulohkovaiheen sarjapisteet lasketaan mukaan jatkolohkoon. Suomi voitti alkulohkon kuudesta pelistä viisi samoin kuin lohkokärki Saksa. Israel voitti alkulohkossaan kolme peliä ja Suomen sunnuntainen vastustaja Viro kaksi. Kuuden maan jatkokarsintalohkon kolme parasta maata etenee elokuussa 2023 käynnistyvään MM-lopputurnaukseen.

– Olemme puolivälissä karsintoja. Meidän pitää olla nöyriä ja mennä yksi peli kerrallaan, päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi.

Israelin ykkösnimi on 21-vuotias laitahyökkääjä Deni Avdija, joka heitti NBA:n Washington Wizardsille viime kaudella 8,4 pistettä ottelua kohti.

– Kunnioitamme Israelia. Se pelaa erilaista ja omanlaistaan koripalloa. Siinä suhteessa se on samanlainen kuin me, että sillä on omanlaisensa identiteetti, Tuovi arvioi.

– Israel on todella vahva hyökkäyspään joukkue. Pallonliike ja syöttötaito on korkeinta eurooppalaista tasoa. Kun katsoo, miten Israel liikuttaa palloa, heillä on varmaan tuplamäärä syöttöjä muihin verrattuna. Heitä vastaan meidän pitää olla proaktiivisia. Kaikkea emme voi ottaa heiltä pois, mutta selvästi meidän pitää rikkoa heidän oma rytminsä, Tuovi sanoi.

Tuovi uskoo karsintapelien tason nousevan keskikesän peleistä, koska kaikilla joukkueilla on takanaan enemmän yhteisharjoittelua kuin ennen edellisiä MM-karsintapelejä.

– Koriksessa on aina kaksi joukkuetta vastakkain, ja nyt kaikki ovat leirittäneet kuukauden. Taso nousee. Fakta on myös, että Lauri (Markkanen) on pelannut vain yhden pelin (edellisten karsintapelien jälkeen), joten meillä ei ole monta peliä koko porukalla.