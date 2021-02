Koripallomaajoukkue eteni EM-kisoihin – Suomi laski oikein eikä tuhlannut puolustuksensa ammuksia

Suomen koripallomaajoukkue eteni viidenteen perättäiseen EM-lopputurnaukseensa kukistamalla Sveitsin 92–84 Georgian Tbilisissä. Suomen EM-kisapaikka varmistui, kun Serbia voitti perjantain iltapelissä Georgian 92–66.Päävalmentaja Henrik Dettmann ei tunnetusti ole ennustaja, mutta oli poikkeuksellisesti valmis lausumaan asiasta jo ennen iltapeliä.– Erityisesti nyt, kun meillä on seuraava sukupolvi tulossa, on hienoa, että he pääsevät samaan jatkumoon kuin edellinen pelaajapolvi, Dettmann…

