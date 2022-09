Koripallomaajoukkue on valmiina Israelin kostomentaliteettiin EM-kisojen avauspelissä

"Voi olla, että he ovat aggressiivisempia Laurin kanssa".

Suomi avaa koripalloilun miesten EM-kisat ottelulla Israelia vastaan tänään.

Suomi ja Israel kohtasivat viimeksi viime viikon torstaina Tampereella MM-karsintapelissä, jonka Suomi voitti 79–73. MM-karsinnasta Suomen kokoonpanoon on tullut yksi muutos, kun Olivier Nkamhoua palasi Tennesseen yliopistoon ja hänen tilalleen nousi Topias Palmi.

Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi ennakoi, etteivät joukkueiden taktiikat juuri muutu viime viikosta. Suomi haluaa ennen kaikkea pysäyttää Israelin vauhtipelin.

– Israel on hyvä koripallojoukkue, mutta enemmän kuin joukkuepelin muutoksia odotan, että yksittäiset pelaajat nostavat tasoaan. Heillä on varmasti kostomentaliteettia. Siihen meidän täytyy olla valmiina, Tuovi sanoi.

Viime viikon MM-karsintaottelussa Suomen kaikki kaikessa oli Lauri Markkanen, joka keräsi 28 pistettä ja oli myös Suomen paras levypallopelaaja yhdeksällä irtopallolla.

Israelin päävalmentaja Guy Goodes ei halunnut etukäteen paljastaa, keskittykö hänen joukkueensa Markkasen pysäyttämiseen vai antaako Israel Markkasen tehdä tuhojaan ja pyrkii rajoittamaan Suomen muiden pelaajien korinteon minimiin.

– En voi kertoa sitä nyt, muuten meidän pelisuunnitelmamme tulee julki. Markkanen on heidän tärkein pelaajansa ja hänen lisäkseen (Sasu) Salin ja ( Petteri) Koponen muodostavat heidän pääkolmikkonsa. He ovat erittäin hyvä joukkue, joka on pelannut yhdessä vuosia. Heidän pysäyttämiseensä tarvitaan koko joukkueen panos, Goodes sanoi.

Suomen pelinjohtaja Edon Maxhuni ennakoi, että Israel pelaa viime viikkoa aggressiivisemmin Markkasta vastaan.

– Voi olla, että he ovat aggressiivisempia Laurin kanssa. Ruotsia vastaan he pelasivat enemmän paikkaa, voi olla, että he tuo myös sen meitä vastaan. Meidän pitää muuttaa pieniä asioita, mutta suurin piirtein samalla kaavalla mennään kuin viime viikolla. Meidän pitää jatkaa niitä asioita joissa oltiin silloin hyviä, niin kyllä Israel kaatuu, Maxhuni ennakoi.

Ottelu Prahassa alkaa kello 15.