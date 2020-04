Koronaepätietoisuus mietityttää sopimuksettomia entisiä HPK-pelaajia – "Pelaajamarkkinat ovat täysin pysähdyksissä"

Koronaviruspandemia kurittaa maailmantaloutta kovalla kädellä ja myös jääkiekon parissa on saatu lukea aivan uudenlaisia uutisia liigaseurojen yt-neuvotteluista, palkanalennuksista ja lomautuksista. Tuoreeltaan liigaseura Pelicans ilmoitti lomauttavansa suuren osan pelaajistaan.

Ajat ovat kovia myös sopimuksettomille pelaajille, kun pelaajamarkkinat ovat jäähtyneet seurojen lähinnä etsiessä tapoja leikata kustannuksistaan.

HPK:ssa viime kaudella kiekkoillut hyökkääjä ja tällä hetkellä vailla seuraa oleva Janne Tavi kokee tilanteen hankalaksi tilanteen aiheuttaman epätietoisuuden kautta.

– Tässä tilanteessa varmasti kaikki joutuvat venymään ja sietämään tilanteen aiheuttamaa epävarmuutta. Ei jääkiekkoilija ole siihen poikkeus, Tavi pohtii.

– Tällä hetkellä pelaajamarkkinat ovat täysin pysähdyksissä oikeastaan missä liigassa tahansa. Sen ymmärtää, koska kukaan ei tällä hetkellä tiedä millaisilla sävelillä ensi kauteen lähdetään, kunnes ratkaisuja koronaan liittyen saadaan tehdyksi.

Tilanne kuitenkin mietityttää ymmärrettävästi.

Samalla Tavi pyrkii pitämään itseään kunnossa uran varrella kertyneen tiedon, taidon ja tietotaidon avulla. Harjoittelussa on kuitenkin oltava luova, sillä samat harjoitusolosuhteet eivät ole sattuneesta syystä kaikki käytössä.

– En tiedä onko päällimmäisenä tunteena huoli, mutta enemmänkin päällä on juuri epävarmuutta, kun kukaan ei tiedä miten asiat tulevat menemään. Voi tietysti olla niinkin, että asiat ovat paremmin tulevaisuudessa kun mietitään uusia systeemejä.

Tavi kertoo opiskelleensa muutaman viime vuoden aikana XAMKissa, eli Kaakkois-Suomen ammattikoulussa, tradenomiksi. Ratkaisu opiskella ei tässä tilanteessa varsinkaan kaduta. Jääkiekkouraansa hän toivoo kuitenkin jatkavan vielä mahdollisimman pitkään.

– Varmasti tässä tilanteessa joillakin pelaajilla alkaa entistä enemmän pohdinta siitä mitä uran jälkeen tapahtuu. Nuorempana vanhemmat pelaajat aina muistuttivat, että mitä aikaisemmin aloittaa sen miettimisen, sitä parempi. Nuorempana sitä ei aina tajua, Tavi kertoo.

– Tradenomiopiskeluissa on mahdollista miettiä laajalla otannalla, että mihin haluan valmistua. Nyt kaikki tehdään sen eteen, että jääkiekkoa jatketaan taas.

Vaikka korona on muuttanut myös pelaajamarkkinoita ja monella pelaajalla on tässä tilanteessa huoli puserossa, 39-vuotiaan Arto Laatikaisen uran jatkamiseen tai mahdolliseen lopettamispäätökseen nykytilanne ei ole vielä vaikuttanut.

– Edelleen kiinnostaa pelata lätkää. Luulen, että tilanne olisi aika samanlainen minulle henkilökohtaisesti, oli koronaa tai ei. Aikaisempaakin kokemusta on, että päätökset saattavat mennä aina syksyyn saakka, Laatikainen toteaa.

– Olen saanut pelata neljällä eri vuosikymmenellä, joten ei ole stressiä niin paljon kuin ehkä nuoremmilla. Enemmän olen huolissani seurojen, muiden pelaajien ja monen firman puolesta alasta riippumatta, että miten heille käy. Jos pelit jatkuvat, hyvä niin ja jos eivät jatku, sekin on ihan ok.

Laatikainen näkee, että koronaviruksen aiheuttama haaste tulee vaatimaan kaikilta jääkiekkoperheen tahoilta yhteistyökykyä.

– Vaikeaa on arvioida, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta voisin kuvitella että isoja kysymysmerkkejä on nyt ilmassa. Seuroilla tulee olemaan vaikeaa ja kuluja karsitaan, hyvä että monessa paikassa on päästy palkkojen alentamisessa yhteisymmärrykseen, Laatikainen sanoo.

– Yhteistyötä vaaditaan monelta taholta, että saadaan hommia raiteilleen. Hyvä kysymys on miten yleisö ottaa vastaan kun sitten joskus päästään halleihin pelaamaan.

Espoossa asuva Laatikainen on pohtinut myös Mestis-paikkaa anonutta Kiekko-Espoota vaihtoehdoksi tulevaksi seurakseen. Toistaiseksi ajankäytöllisiä haasteita ei kahden alakouluikäisen isällä ollut, jota on pitänyt kiireisenä myös remontti- ja muuttopuuhat.

– Itse asiassa seuraavaksi piti soittaa (Kiekko-Espoon urheilutoimenjohtaja) Kim Hirschovitsille ja keskustella asiasta. On katsottava myös sitä, miten seuran Mestis-anomuksen kanssa käy, Laatikainen paljastaa.

HPK-vuosiltaan Laatikaiselle ja Taville jäi hyviä muistoja. Ensimmäiseksi asiaksi mieleen nousee tietysti oranssi kevät 2019.

– Vaikea siitä on paremmaksi laittaa. Pienempi seura, jolla oli jalkeilla uskomaton joukkue, teki käsittämättömän tarinan. Tuntui kuin takanamme oli finaaleissakin koko Suomi – lukuun ottamatta Oulua. Sen huuman muistaa pitkään, miten laitoimme Hämeenlinnan sekaisin, Tavi sanoo.