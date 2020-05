Koronavirus sysäsi jalkapalloliigan seurat pienryhmäharjoitteluun – Valkeakoskella nousuhuuma vaihtui epätietoisuudeksi

Hakan päävalmentaja Teemu Tainio myöntää, että tämän hetken tilanne on kaukana ihanteellisesta.

Valkeakoskella elettiin syksyllä jalkapallohuumaa Hakan varmistettua liiganousunsa, mutta juhlatunnelma on vaihtunut jo tovi sitten epätietoisuudeksi.

Juhlien pilaaja on ollut koronaviruspandemia, jonka vuoksi joukkueharjoitukset keskeytyivät maaliskuussa kokoontumisrajoitusten takia.

Vaikka joukkueharjoittelu on yhä jäissä, pienryhmäharjoittelun Haka aloitti viime viikolla. Päävalmentaja Teemu Tainio myöntää, että tämänhetkinen harjoittelu on kaukana ihannetilanteesta.

– Mitään pelihommia ei pysty tekemään, kun etäisyydet on pidettävä. Syöttöharjoituksia, tekniikkaa, fysiikkaa ja pelipaikkakohtaisia harjoitteita. Hyvin rajoitettua se on, ex-huippupelaaja Tainio listaa asioita, joita on mahdollista treenata.

Pukukopin ovi sulkeutunut

Jalkapalloliigan seuroista valtaosa on ilmoittanut aloittaneensa pienryhmäharjoittelun.

Liigan suosituksen mukaan pienryhmässä on kerrallaan mukana 3–4 pelaajaa, eivätkä ryhmät kohtaa toisiaan. Lisäksi pelaajilla on oltava vähintään kahden metrin etäisyys toisiinsa, eikä palloon saa koskea käsin tai päällä.

Tainion mukaan viime viikolla kentän molemmissa päissä oli samaan aikaan pienryhmä, mutta kuluvalla viikolla ryhmiä on ollut nurmella kerrallaan vain yksi.

– Viime viikon loppupuolella tulivat uudet ohjeet, jotka tekivät asioista entistä vaikeampia. Meillä on neljä eri ryhmää ja kaksi kenttää. Minä vedän kahta ryhmää ja apuvalmentaja kahta. Maalivahdit ovat vielä erikseen.

Hakan lääkäri on ollut ohjeistamassa harjoittelussa.

– Pukukoppimme eivät ole käytössä. Pelaajat tulevat suoraan kamat päällä kentälle, lähtevät ne päällä ja pesevät omat pyykkinsä. Normaalisti ne pestään pukukopissa. Sääntöjen mukaan ja terveys edellä mennään, Tainio sanoo.

Kentille paluu on ollut tärkeää henkisesti.

– Pääsemme vähän lähemmäs normaalia arkea ja rutiineja.

Samaa mieltä on Hakan hyökkääjä Salomo Ojala, joka voitti viime kaudella Ykkösen maalikuninkuuden ja valittiin sarjan parhaaksi pelaajaksi.

– On pienryhmäharjoittelu paljon kivempaa kuin yksin treenaaminen. On kiva nähdä joukkuekavereita, vaikkei kerralla näe kuin muutamaa.

Pienryhmistä vähän isompiin ryhmiin

Suomen hallituksen on määrä neuvotella tämän viikon sunnuntaina koronavirukseen liittyvien rajoitustoimien mahdollisista purkamisista.

Hallituspäätöksistä riippuen Palloliitto saattaa ohjeistaa seuroja maanantaina niin, että harjoittelun laajentaminen kahdeksan pelaajan ja kahden valmentajan ryhmiin on mahdollista.

– Tässä on oikeastaan menty vain viikko kerrallaan eteenpäin. Tietysti toiveissa on, että vähän isommalla ryhmällä pääsisi treenaamaan, Tainio tiivistää.

Negatiivisuus vaihtunut innostukseksi

Liigakauden alkamispäivästä ei ole vieläkään tietoa. Hyökkääjä Ojala myöntää, että epätietoisuus on välillä kalvanut.

– On se vähän raskasta ollut ja tosi outo tilanne. Välillä on ollut vähän kolkko olo, mutta ei auta kuin pitää pää kasassa ja treenata.

Tainio ja Ojala ovat sitä mieltä, että paluu pääsarjaan on nostanut innostusta perinteikkäällä jalkapallopaikkakunnalla.

– Olin tänne tultuani hieman ihmeissäni, miten olikin päässyt käymään niin, että ilmassa oli vähän Haka-negatiivisuutta. Nyt on ollut todella hienoa huomata, miten paljon Haka merkitsee ihmisille ja miten paljon enemmän siitä puhutaan, Tainio sanoo. STT