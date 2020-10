Kosola syyskuun kuukauden pelaaja Kansallisessa liigassa – Sarjan pelaajat äänestivät HJS:n kasvatin ykköseksi

HJK:n Katariina Kosola, 19, on valittu Kansallisen liigan Veikkauksen kuukauden pelaajaksi. 19-vuotias Hämeenlinnan Jalkapalloseuran kasvatti on ollut avauksessa jokaisessa ottelussa ja on tehnyt kolme maalia. Syyskuussa Kosola tälläsi kaksi osumaa.

Laituri Kosola pelasi kauden 2019 HFA:n (Helsinki Football Academy) riveissä C15-poikien aluesarjaa. Hän on pelannut myös naisten Kakkosta Hämeenlinnan Härmässä sekä B-tyttöjen SM-sarjaa Tampereen Ilveksessä.

Marraskuussa HJK:n riveihin liittynyt Kosola pelaa mainiota kautta naisten pääsarjassa.

– En odottanut ennen kautta näin paljon vastuuta. Loukkaantumistilanteemme on määrittänyt vähän sitä, miten paljon olen päässyt pelaamaan, mutta olen positiivisesti yllättynyt kuinka hyvin olen pärjännyt. Olen saanut onnistumisista lisää itseluottamusta ja pyrkinyt keskittymään vahvuuksiini, sanoo Kosola jalkapallon pelaajayhdistyksen nettisivuilla.

Kansallisen Liigan Veikkauksen kuukauden pelaajan äänestävät sarjan pelaajat.