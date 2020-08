Kova kilpa ei vaadi vauhtia tai rahaa – Kimi Karisto kasasi vanhan Fiatin nauttiakseen radalla

Historic-rata-autoilun juuret ovat harrasteautoilussa ja se näkyy edelleen. Monesti intohimo auton rassaamiseen ja rakentamiseen on ratavauhtiakin suurempi.

Nämä eivät sulje toisiaan pois, näyttivät esimerkiksi Fiat Historic Ratapotti -luokan Kimi Karisto ja Mika Heinonen Historic Grand Racessa Ahvenistolla viikonloppuna.

Ratapottisarjan ylivoimainen historic race cup -kärkikaksikko otti radalla puskurikontaktiakin, mutta luokan paalupaikalta startannut Karisto piti Heinosen äärimmäisen niukalla 0,028 sekunnin erolla takanaan ruutulipulla. Voitto oli 19-vuotiaan hämeenlinnalaisen ensimmäinen Fiat 127:lla ajettavassa sarjassa.

– Onhan tätä pitkään (viisi kisaa) tavoiteltukin, mutta Mika on ollut niukasti parempi. Mikan kokemus näkyi, kun hän haki ohituspaikkaa, mutta sain pidettyä hänet takanani, Karisto myhäili

Karistolla on ennen Fiatin rattiin hyppäämistä kuuden vuoden karting-tausta. Fiat-projektissa on ollut mukana koko perhe, ja uuden ilmeen saaneessa 127:ssa komeilee muutaman yhteistyökumppaninkin logot.

– Kartingin lopetettuani olen ollut enemmän järjestämässä kisoja. Viime vuonna tuli kipinä, että täytyisi saada joku auto alle. Kruunupyystä löytyi tällainen jääradalla käytetty. Se oli kauhean näköinen, mutta halusin hakea sen. Purimme sen ja kasasimme uudestaan kilpa-autoksi. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta monta tuntia tuli tehtyä töitä, Karisto kertoo.

Kauden kaikki viisi ensimmäistä kisaa voittanut Heinonen on myös ratapottiluokan tulokas, muttei rata-autoilussa mikään eilisen teeren poika. Heinonen on tehnyt elämänuran kilpa-auton ratissa SM-tasolla sekä lajiliitto AKK:ssa. Entinen ratalajipäällikkö on nykyään AKK:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Vantaalaistunut, Hämeenlinnassakin pitkään asunut Heinonen edustaa edelleen synnyintaajamansa Turengin Autourheilukerhoa. Pikku-Fiatin hänelle antoi käyttöön Ratapotti-sarjan isä, rallivaikuttaja Risto Laine, joka voitti luokan viime vuoden HGR:ssä.

– Risto halusi kaikki Fiatit lähtöruutuihin, kun ei itse päässyt ajamaan. Minulla oli kolme vuotta taukoa kilpailuista, mutta halusin nähdä kavereita ja varikkoa ja vähän ajaa kilpaakin. Auto on käytössä vain tämän kesän, Heinonen kertoo.

Fiat 127 tarjoaa maltilliset 45 hevosvoimaa ja 130 tuntikilometrin huippunopeuden 903-kuutiosenttisellä moottorillaan. 1970–80-luvuilla valmistetut autot ovat halpoja. Heinosen mukaan kilpailukykyisen 127:n saa kasaan 5 000 eurolla.

Heinonen on ajanut rata-SM-sarjassa muun muassa legendsiä ja V1600:aa ja voittanut kertaalleen Tunturirallinkin.

– Tykkään vain ajaa. Ei sillä ole väliä, onko auto Fiat tai joku muu, jossa ei ole voimaa. Kilpa-ajajana ei kannata olla nirso. Tämä on ehdottomasti edullisin rata-auto, kun renkaita ja bensaakaan ei mene paljon.

Heinonen arvioi, että tällaiset pikkuluokat tarjoavat harrastajille tai aloittelijoille edullisen vaihtoehdon. Ammattilaisratasarjoihin Fiateilla on kuitenkin matkaa.

– Tämä on hyvä paikka opettaa koppiautoja, mutta arvosarjoista eli esimerkiksi Suomen mestaruuksien kautta pääsee eteenpäin. Kun ajetaan sata kilometriä tunnissa enemmän, on monta elementtiä eri tavalla. Täytyy toivoa, että Kimi pääsee kokeilemaan kilvanajoa kovemmilla autoilla. Se on ihan eri laji, Heinonen pohtii.

Karisto tähyää kyllä tehokkaampiin autoihin, mutta pikemminkin työstääkseen sitä itse.

– Tämä ei ole kilpa-autona parhaasta päästä, kun alustaan tai moottoriin ei saa tehdä muutoksia. Ajetaan tämä kausi tätä ja katsotaan sitten, rakennetaanko toinen kilpa-auto. Jännitys tähän hommaan tulee siitä, että voi muistella ajaessa niitä hetkiä, kun öisin on kasattu autoa tallissa, Karisto huomauttaa.

Ratapotista yksi sarja ”ylemmäs” on huomattavasti perinteisempi ”tonniluokka”, Suomen vanhin edelleen kisattava merkkiluokka, Mini 1 000. Myös tässä luokassa on vahva hämeenlinnalaisedustus.

Historic Race Finlandia edustava Timo Uotila vei sunnuntain kisan tyylillä nimiinsä. Luokkavoitto on Uotilan omissa käsissä, sillä sarjajohto on ennen viimeistä viikonloppua 14 pistettä.

– Kun eilen tarkoitus oli ottaa varmat pisteet, tänään oli tarkoitus voittaa, Uotila totesi.

Sarjan nimen mukaisesti Mini 1 000 -moottorit ovat yksilitraisia ja tuottavat 100 hevosvoimaa. Kilpailemisen voi nykysäännöillä aloittaa jo 14-vuotiaana, jos täyttää kilpailuvuonna 15 vuotta.

Viehätys on Uotilan kuvailujen perusteella samanlainen kuin Fiateissa.

– Isäni ajoi tällä autolla kilpaa viimeksi 1994. Se ehti olla tallissa 20 vuotta, kunnes päivitimme sen. Tämä on nyt kuudes kauteni tällä. Budjettikin on järkevä siten, että pystyy ajamaan harrastuksena. 3 000 eurolla saa ”uuden” auton ja siitä vielä 500 eurolla kisakuntoisen, Uotila kertoo.

– Kisaviikonloppuja on vain neljä, mutta viimeiset sekunnit vaativat paljon säätämistä. Mutta kun ne asetukset kerran löytää, on helppo jatkaa.

Uotilan voitto tuli vasta uusintalähdöstä. Ensimmäisellä kierroksella rantasalmelaisen Janne Huupposen Mini oli sinkoutunut ohitusyrityksestä kaiteen kautta ”27-metriselle” ilmalennolle ja pyörinyt katon kautta neljästi ympäri. Huupponen selvisi kolarista vammoitta. HäSa