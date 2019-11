Kreikka-tappion jälkeen Huuhkajilla on kolme EM-lohkovaihtoehtoa, joista B-lohko on todennäköisin

Suomen jalkapallomaajoukkueen asetelmat ensi kesän EM-lopputurnauksen lohkoarvontaan selkenivät jälleen maanantai-iltana karsinnat päättäneen Kreikka-tappion myötä.

Ateenassa kärsitty tappio vei Huuhkajien mahdollisuudet nousta arvonnan kolmoskoriin. 30. marraskuuta Romanian Bukarestissa pidettävässä arvonnassa Suomi löytyy siis alimmasta eli neloskorista.

Tämänkertaisten EM-kisojen arvonnassa on kuitenkin korien lisäksi paljon muitakin muuttujia, ja lohkojaon selviäminen on suorastaan käsittämättömän kimurantti kokonaisuus. Pääsyynä tähän on se, että kisat järjestetään poikkeuksellisesti 12 eri maassa, minkä vuoksi kisoihin selviytyneet isäntämaat sijoitetaan suoraan niihin lohkoihin, joissa ne pääsevät pelaamaan kotiyleisönsä edessä.

Kokonaisuutta mutkistaa myös maaliskuussa pidettävä Kansojen liigan pudotuspeliturnaus, jossa ratkaistaan viimeiset neljä EM-paikkaa ja josta voi vielä päästä lisää kisaisäntiä mukaan lopputurnaukseen. Lisäksi ovat poliittiset rajoitukset, Kosovoa ja Ukrainaa ei esimerkiksi voida arpoa Venäjän lohkoon.

Tästä johtuen Suomen alkulohkomahdollisuudet ovat jo tässä vaiheessa rajoitetut. Todennäköisintä on, että Huuhkajat päätyy Pietarissa ja Kööpenhaminassa pelattavaan B-lohkoon, johon on jo valmiiksi sijoitettu Venäjä ja Tanska.

Wales-Unkari ratkaisee paljon

Muitakin mahdollisuuksia on, mutta niiden kohtalo ratkeaa tiistaina, jolloin karsintojen E-lohko pelataan loppuun.

Jos Unkari säilyttää asemansa lohkokakkosena ja nappaa kisapaikan, se sijoitetaan yhtenä isäntämaista suoraan F-lohkoon, jolloin Suomelle ei jää muita mahdollisuuksia kuin B-lohko.

Poikkeuksen tähän muodostaa se pienenpieni mahdollisuus, että Unkari voittaisi päätösottelussa Walesin niin reilusti, että sen maaliero paranisi Tshekkiä paremmaksi ja se nousisi kolmoskoriin. Tällöin Suomi voitaisiin arpoa myös Budapestissa ja Münchenissä pelattavaan F-lohkoon.

Jos taas Unkari ei säilytä kakkossijaansa vaan Wales tai Slovakia nousee sen ohi, on Suomi mahdollista arpoa myös A-lohkoon, joka pelataan Roomassa ja Bakussa. Siinä lohkossa vastaan tulisi jo karsinnoista tuttu Italia.

Unkari on pisteen edellä Walesia ennen tiistai-illan kohtaamista, jonka Wales isännöi Cardiffissa. Slovakia taas on pisteen perässä Walesista ja isännöi päätösottelussaan Azerbaidzhania.